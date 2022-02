À cheval entre la ville de Québec et Charlevoix, la Côte-de-Beaupré est une région dans laquelle on passe souvent sans s’arrêter. C’est pourtant un coin de pays qui gagne à être découvert.

Iris Gagnon-Paradis

Pour l’amour de « Saint-Fé »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Patrice Drouin et Lisa Linton, propriétaires de Cheval & Campagne et de la nouvelle Auberge & Campagne

C’est là où bat le cœur du village de Saint-Ferréol-les-Neiges, dans l’avenue Royale, que se dresse Auberge & Campagne, nouveau projet de Patrice Drouin et de Lisa Linton. Ensemble, ils font revivre ce lieu rempli d’histoire qui fut tour à tour école de village, magasin général et auberge. Visite en mots et en images.

« On est sur la route vers Charlevoix et la Côte-Nord, sans compter la connexion vers la Gaspésie, avec le traversier. On est dans un beau corridor, mais pendant longtemps, les gens passaient tout droit, continuaient par la 138 pour aller vers Baie-Saint-Paul. Un bon travail a été fait pour diriger les gens par ici, mais il faut qu’il y ait quelque chose à offrir aussi », indique d’emblée Patrice Drouin lorsqu’on lui parle de la Côte-de-Beaupré.

L’homme, connu pour avoir fondé Gestev — une entreprise spécialisée en événementiel, aujourd’hui dans le giron de Québecor, qui a parmi ses faits d’armes l’organisation d’évènements comme le Red Bull Crashed Ice Québec, la Transat Québec Saint-Malo et le Vélirium –, sait de quoi il parle. Natif de l’Ange-Gardien et résidant de Saint-Ferréol-les-Neiges depuis qu’il est adulte (à l’exception de quelques années d’exil à Longueuil), il a sa région et son village tatoués sur le cœur.

Double vocation

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Cheval & Campagne est situé sur une grande terre agricole appartenant au couple, qui comprend notamment une écurie et une grange convertie en résidence, que l’on aperçoit à l’arrière.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À la Ferme Les Neiges, on peut aussi rencontrer les deux chèvres du domaine, Dominique et Cécile.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les 14 chevaux sont toujours dehors, été comme hiver.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lisa Linton favorise la connexion avec les chevaux dans les activités offertes chez Cheval & Campagne.

Avec sa conjointe, Lisa Linton, Suédoise d’origine qui a adopté elle aussi la Côte-de-Beaupré, ils ont acheté en 2003 une terre agricole dans le village de « Saint-Fé ». Ils y ont construit notamment une grange (dont une partie a été convertie en résidence), une écurie et le « Club House », grand espace parfait pour les fêtes ou les évènements en tout genre. Dehors, un immense enclos extérieur en forêt permet à leurs 14 chevaux d’évoluer en liberté, été comme hiver. Vivent aussi à la Ferme Les Neiges deux chiens et deux chèvres, nommées Dominique et Cécile. L’été, le couple élève également une centaine de coqs à chair destinés à la vente.

Ce magnifique endroit, à la fois centre équestre et agrotouristique, ils l’ont baptisé Cheval & Campagne. Depuis 2017, ils accueillent des groupes pour des mariages ou d’autres évènements privés ou d’entreprises, et offrent la location d’un chalet à la ferme et d’un refuge en forêt. Ils proposent aussi plusieurs activités pour des petits groupes privés seulement : randonnées en forêt à dos de cheval, ski « joëring » (ski de fond attelé à un cheval) et des activités à la ferme, comme la récolte de pommes de terre en famille, dont le couple fait aussi la culture.

« Les chevaux, c’est une passion, et aussi la vocation de la ferme, car on fait de l’élevage. On veut partager cette passion avec les gens, créer le lien entre l’animal et l’humain pour montrer que le cheval n’est pas juste une selle pour faire des tours », explique Lisa Linton, qui a toujours vécu entourée de chevaux depuis sa tendre enfance en Suède.

Une nouvelle aventure

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’aire commune d’Auberge & Campagne

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Un détail chez Auberge & Campagne

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La chambre Gringo

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le petit-déjeuner d’inspiration scandinave est inclus avec la nuitée.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À l’arrière, on aperçoit la partie bar de l’auberge, Chez Pat.

Le couple a fait l’acquisition l’automne dernier de l’auberge du village, autrefois nommée Auberge du Magasin général. La bâtisse, construite en 1870, porte en ses murs tout un pan de l’histoire de Saint-Ferréol : avant d’être une auberge, elle fut un magasin général, et même l’école du village, racontent les nouveaux propriétaires.

C’est vraiment un beau projet ! On a tout remis en ordre, tout rénové, mais en gardant le cachet de l’endroit. Patrice Drouin, propriétaire de Cheval & Campagne

Le couple a redonné vie au maximum aux meubles et objets trouvés sur place, en complétant avec plusieurs meubles d’occasion dénichés ici et là.

Ouverte officiellement au début de décembre, Auberge & Campagne charme avec son espace de vie accueillant et chaleureux au rez-de-chaussée où on peut relaxer au bord du feu qui crépite. Le matin, on s’attable dans la salle à manger pour déguster un bon déjeuner à la scandinave, préparé par les soins de Lisa avec des produits de la région : brioche suédoise à la cannelle (kannelbulle), œuf cuit dur, viennoiseries, confiture maison, fruits frais, muesli et autres petites attentions pour bien commencer la journée.

Les neuf chambres (plus un petit appartement avec cuisinette et entrée indépendante) portent toutes les noms des chevaux de Cheval & Campagne. Confortables et champêtres, elles offrent toutes les commodités (dont un séchoir pour bottes et gants, fort pratique en saison hivernale) pour se poser pour une nuit ou plus dans la région.

Dans la partie attenante à l’aire commune se trouve le bar Chez Pat, un tout petit espace où on sert bières locales, vins nature et quelques grignotines de producteurs locaux, que le couple espère voir devenir le point de rencontre des après-ski (ou après-vélo) et des apéros pour les gens du village.

« On veut tresser le village autour de nous, ouvrir notre porte aux gens plutôt que d’être seulement un endroit où les touristes vont et viennent, illustre joliment Lisa. On a beaucoup voyagé et en Europe, chaque petit village a sa petite place ou taverne. C’était important pour nous d’offrir ça à Saint-Ferréol. »

3470, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges

« Des secrets bien gardés »

PHOTO MANON DUMAS, FOURNIE PAR LA MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ Vue sur la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré par une magnifique journée d’automne

On connaît la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et le mont Sainte-Anne, mais la Côte-de-Beaupré est bien plus que la somme de ces deux populaires attractions. En route vers Charlevoix ou de passage dans la capitale nationale, n’hésitez pas à faire un détour par la région, qui recèle de petits bijoux à découvrir.

Le quai des possibles

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ Le nouveau quai sera inauguré l’été prochain.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CAFÉ APOLLO À découvrir au cœur du village de Sainte-Anne-de-Beaupré, le nouveau Café Apollo

« Il y a sur la Côte-de-Beaupré des attraits qui sont bien connus, mais il y a aussi des secrets bien gardés et une offre qui s’est bonifiée et ajustée à ce que la clientèle recherche », explique David Dorion, conseiller en développement touristique pour Développement Côte-de-Beaupré. Il mentionne notamment la mise en valeur du cœur villageois de Sainte-Anne-de-Beaupré, incluant la place publique devant la magnifique basilique, qui attire chaque année des milliers de personnes. On a vu y apparaître de nouveaux commerces plus modernes, tel le Café Apollo, ouvert par un jeune couple de la région, qui cohabitent avec les boutiques de souvenirs à caractère religieux. Autre projet d’envergure, la revitalisation du quai, entamée en 2020. L’endroit, dont l’inauguration est prévue l’été prochain, promet d’être animé et plein de vie en donnant l’accès au fleuve avec des activités comme la pêche, le kayak sur mer, le kitesurf, les croisières fluviales et le zodiac.

Passionnés de leur région

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE David Ruel et Élizabeth Barclay, propriétaires des Trois Becs

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE On peut s’arrêter aux Trois Becs pour un café et quelques douceurs.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DES TROIS BECS Le frigo est toujours bien rempli aux Trois Becs.

Quand David Ruel est arrivé au Québec en 1994, il a vite atterri sur la Côte-de-Beaupré et ne l’a plus jamais quittée. Instructeur de ski et de planche à neige, le Français, cuisinier de formation, a passé plusieurs années sur les pentes du mont Sainte-Anne avant de retourner à ses premiers amours en ouvrant, en 2005, le restaurant et traiteur Les Trois Becs, suivi des P’tits Becs, au pied de la montagne. Depuis le début de la pandémie, le chef et sa conjointe, Élizabeth Barclay, misent sur leurs bons petits plats sous vide à emporter et autres plats cuisinés, fort prisés des locaux et de ceux qui viennent passer un week-end dans le secteur. Pour avoir goûté, on confirme : c’est réussi, savoureux et ultra-facile à préparer. Pas très loin de là, d’autres pionniers ont ouvert, il y a 10 ans, la Microbrasserie des Beaux Prés. Le brasseur Luc Boivin a été charmé par ce coin de pays lors d’un séjour avec sa conjointe, Johanne Guindon. Assez pour décider de faire le saut en installant la première microbrasserie de la région dans une ancienne fromagerie bordée par le fleuve. « C’est un beau hasard qui nous a permis de découvrir le secret le mieux gardé du Québec ! », lance la copropriétaire. La pandémie a fait en sorte que l’entreprise propose sa bière en canette, mais il faut se déplacer pour y goûter, soit sur place ou dans un des points de vente du coin.

Les petits nouveaux

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’épicerie zéro déchet Gramme a ouvert ses portes l’été dernier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Chez Gramme, on trouve de nombreux produits en vrac.

PHOTO FOURNIE PAR LE SHACK À PATATES Les trois nouveaux propriétaires du Shack à Patates : Caroline Roy, Laurence Girard et David Simard

PHOTO FOURNIE PAR LE SHACK À PATATES La poutine du Shack à Patates

PHOTO FOURNIE PAR LE SHACK À PATATES Le casse-croûte du village de Saint-Ferréol-les-Neiges fait le bonheur des locaux et des touristes.

À Sainte-Anne-de-Beaupré, la nouvelle épicerie zéro déchet Gramme vrac & local charme avec son look moderne et son offre en vrac très diversifiée. Ce projet né de la pandémie est porté par les sœurs Florence et Alice Magny. Originaires de la « Côte », elles désiraient offrir l’expérience du vrac aux gens de la région, tout en valorisant l’accès aux produits locaux et fins. « On reçoit un très bel accueil. Il y a vraiment un dynamisme dans la région avec plein de nouveaux commerces qui ont ouvert récemment », remarque Florence. Une autre gang de jeunes motivés se trouvent dans le charmant village de Saint-Ferréol-les-Neiges. Trois amis — la chef Caroline Roy (Laurie Raphaël, Bistro B), David Simard (Ferme Simard) et Laurence Girard, qui s’occupe de la gestion et du marketing — ont repris l’été dernier le casse-croûte du coin, le Shack à Patates. « Au-delà du casse-croûte, l’idée était de créer un lieu de rencontre où les gens peuvent venir en après-ski manger une poutine et boire une bière, détaille cette dernière. À Saint-Fé, il y a un potentiel incroyable, on a vraiment une belle communauté et on veut devenir cet endroit où les gens font un arrêt. Ce n’est pas un gros détour ! », assure Laurence Girard en riant.

Se poser en nature

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les chalets Villéa sont situés tout près des installations thermales.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une femme profite d’un moment de calme dans les bains extérieurs à remous du Nordique Spa.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Minimalistes et modernes, les chalets Villéa sont adjacents au Nordique Spa.

Outre la toute nouvelle Auberge & Campagne à Saint-Ferréol-les-Neiges (voir autre texte), on peut découvrir dans ce pittoresque village les toutes nouvelles installations de Villéa Hébergement Nature et Nordique Spa, propriété de Sacha Hinse. Cet entrepreneur général de la région de Québec, fondateur de l’entreprise Camp & Chalet, a redonné ses lettres de noblesse à l’endroit, entièrement rénové et modernisé depuis peu. En plus du spa intime, qui compte saunas, bains à remous et bassins froids extérieurs, le centre de villégiature accueille neuf chalets modernes et fonctionnels d’une chambre auxquels s’ajouteront bientôt des chalets plus grands. Sur place, les férus de plein air peuvent louer des fatbikes l’hiver et des vélos de montagne l’été. Tout près des installations thermales se trouve un lac privé où on peut profiter de sentiers de glace par temps froid et, durant la belle saison, d’une plage de sable avec location de planches à pagaie (SUP), en plus de deux quais flottants pour la baignade. « Le cœur de la région, c’est le mont Sainte-Anne, mais les gens viennent souvent pour une journée et repartent. On veut vraiment offrir des options aux sportifs et aux familles pour faire vivre la région à l’année », souhaite M. Hinse.

Prendre l’air en bonne compagnie

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Bruno Saucier, fondateur de l’entreprise Les Secrets Nordiques

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les chiens sont impatients de s’élancer sur les sentiers. « C’est dans leur nature », remarque Bruno Saucier.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dans les sentiers enneigés, les balades peuvent durer jusqu’à une heure.

Oubliez le cliché du « coureur des bois ». Aux Secrets Nordiques, le traîneau à chiens, c’est du sérieux (et aussi beaucoup de plaisir). Pour Bruno Saucier, fier fondateur de l’entreprise qui existe depuis 27 ans mais qui s’est installée cette année sur un tout nouveau terrain en pleine forêt à Saint-Ferréol-les-Neiges, c’est une vraie passion qu’il transmet avec un enthousiasme contagieux. Ici, on prend le temps d’initier les clients — dont 65 % sont Québécois — à cette activité qui se fait en harmonie avec l’attelage de compagnons canins ; les comportements à adopter et à éviter, les commandes vocales et la façon de conduire le traîneau en toute sécurité. « L’idée, c’est de prendre une activité sportive et de la rendre accessible à tout un chacun, et aussi de favoriser le contact avec les chiens », résume le sympathique entrepreneur. Car oui, avec un instructeur aguerri comme guide, nous avons pu nous adonner au plaisir de glisser sur la neige et de conduire la meute qui ne demande qu’à s’élancer dans les différents sentiers enneigés. Après une promenade d’environ une heure, on s’arrête ensuite dans le Village canin (ouvert toute l’année), où on peut entrer en contact avec les 65 chiens très bien élevés et voir aussi les mignons petits chiots.

D’autres incontournables

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le Sentiers des Caps, à Sainte-Tite-des-Caps

Une des destinations les plus réputées de la région pour les amateurs de plein air est le fameux Sentier des Caps, à Saint-Tite-des-Caps. Situé entre la Côte-de-Beaupré et Charlevoix, l’endroit offre de splendides points de vue. Les randonneurs les plus aguerris voudront sans doute se frotter au sentier Mestachibo, qui relie le centre du village de Saint-Ferréol-les-Neiges aux chutes Jean-Larose, situées en face du mont Sainte-Anne. Longeant la rivière Sainte-Anne, le sentier accidenté d’une dizaine de kilomètres offre des paysages qu’on promet insolites et majestueux, et constitue un beau défi avec ses crêtes rocheuses et ses talus d’éboulis. Si ce sont les sports de glisse qui vous amènent dans la région, jetez un coup d’œil du côté des Chalets Montmorency, qui ont célébré leur 45e anniversaire l’an dernier. Situé au pied du mont Sainte-Anne, ce complexe touristique de 46 unités pouvant loger de 2 à 20 personnes est une affaire de famille : le propriétaire, John Barclay, mène la barque avec ses deux filles, Jessica et Mélissa.