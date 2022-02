L’hiver est roi en Mauricie, mais il est aussi bienveillant, offrant de superbes façons d’apprécier la saison blanche à sa pleine valeur. Voici deux suggestions autour de Shawinigan.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le Domaine enchanteur

Un incontournable de la Mauricie, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Shawinigan, l’endroit est devenu au fil des années un centre de villégiature à part entière avec un éventail d’activités saisonnières. Toutefois, sa réputation tient encore à son fabuleux labyrinthe glacé de près de 15 km, impeccablement entretenu par une surfaceuse équipée d’un souffleur à neige, invention du propriétaire, Jean-Pierre Binette. C’est Sylvie Leménager, responsable, clientèle et communication et développement, qui nous raconte la petite histoire du Domaine enchanteur, encore parfois connu sous le nom du Domaine de la Forêt perdue. « M. Binette a d’abord voulu démarrer avec une plantation de pins, c’est pourquoi il y a ici une forêt au milieu de champs agricoles, explique la jeune femme. Et puis un matin, il a vu un apiculteur travailler avec ses ruches dans un champ voisin, il a aussitôt eu la piqûre. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Une partie du Domaine enchanteur est ouverte en soirée du jeudi au dimanche grâce à de multiples lumières de plusieurs couleurs, illuminant les sentiers, mais aussi certaines sections de la forêt. Outre le labyrinthe glacé, il est aussi possible de faire de la raquette, une boucle de quelque 4,5 km serpentant en forêt, mais aussi dans les champs avoisinants.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le labyrinthe de sentiers glacés a été construit en partie dans une pinède plantée il y a plus de 25 ans par le propriétaire, Jean-Pierre Binette.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Plusieurs enclos d’animaux sont aménagés le long des sentiers glacés du Domaine enchanteur, y compris celui des daims. 1 /3





Voilà pourquoi on trouve encore une boutique regorgeant de produits du miel dans le même bâtiment d’accueil où l’on met nos patins — on peut aussi en louer, tout comme des casques et des traîneaux que l’on peut pousser dans le labyrinthe de glace. C’est toutefois à la suite d’un accident que les sentiers ont été aménagés par l’apiculteur, il y a plus de 25 ans. « Au départ, les enfants des propriétaires allaient patiner sur les petits lacs derrière la maison familiale, nous relate Sylvie Leménager. Un jour, un des enfants a failli se noyer, après quoi les propriétaires se sont juré que plus personne n’irait patiner sur les lacs. »

M. Binette s’est employé à mettre de l’eau sur les sentiers en trafiquant une Zamboni. Les amis des enfants sont ensuite venus patiner, le bouche-à-oreille a fait son effet, et c’est parti comme ça. Sylvie Leménager, responsable, clientèle et communication et développement, du Domaine enchanteur

Le réseau de sentiers s’est développé au fil des ans, passant successivement de 8 à 12 et finalement à 15 km de sentiers, à travers desquels des enclos d’animaux ont été aménagés — on peut y voir des émeus, des lamas, des alpagas, des chèvres et des daims, notamment. On peut donc mettre de 10 à 20 minutes pour se rendre tout au fond. C’est ici qu’il est bon de préciser qu’il est possible non seulement de se réchauffer dans le bâtiment principal ainsi qu’au restaurant qui peut de nouveau accueillir des clients à l’intérieur, mais aussi dans de petites cabanes rustiques aménagées le long des sentiers. « Il y en a quatre, chauffées au propane ou au bois, qui peuvent accueillir de 8 à 10 personnes, de même qu’une plus grande destinée à des groupes de 20, nous dit Sylvie Leménager. Les gens peuvent réserver les cabanes pour s’y reposer, ils peuvent aussi apporter leur nourriture pour le lunch. »

Le 2800 du Parc

À environ 30 minutes plus au nord se trouve le parc national de la Mauricie, joyau de la région qui se passe de présentation. Toutefois, l’offre d’hébergement y est limitée, surtout l’hiver. Cette réalité est toutefois en train de changer, notamment depuis l’ouverture, à Saint-Jean-des-Piles, du 2800 du Parc, à un jet de pierre de l’entrée est du parc. Orchestré autour de la rénovation complète d’une grande maison de ferme en 2018 et l’année suivante de la grange attenante, le complexe récréotouristique pourra accueillir plus de 100 visiteurs au printemps prochain après la construction des huit derniers mini-chalets aménagés sur cet exceptionnel site avec vue imprenable sur la rivière Saint-Maurice. « C’est en s’entraînant à vélo que l’on a vu qu’il y avait une pancarte à vendre devant la maison », nous raconte le copropriétaire Stéphane Diamond, fraîchement arrivé à motoneige — le sentier fédéré passe en contrebas, sur la surface glacée de la rivière. « Deux semaines plus tard, on est repassé et on a décidé de faire une offre. »

On a fait l’acquisition, puis on a commencé à rénover, tout ça a donc commencé avec le vélo de route en tête. Stéphane Diamond, copropriétaire du 2800 du Parc

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le bistro du 2800 du Parc a ouvert ses portes à l’été 2019. Il a été construit en récupérant les matériaux de la grange ancestrale qui était sur le terrain lors de l’achat de la propriété. Plusieurs artéfacts originaux ont aussi été utilisés pour la décoration du chaleureux bistro.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE C’est la maison centenaire ayant appartenu à la famille Doucet qui a été aménagée en tout premier lieu. Entièrement rénovée et complètement équipée, elle peut accueillir jusqu’à 14 personnes, et offre un point de vue exceptionnel sur la rivière Saint-Maurice.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’offre d'hébergement du 2800 du Parc compte actuellement quatre chalets aventure, des unités de type glamping qui peuvent accueillir jusqu’à six personnes comprenant salle de bains individuelle et cuisinette complète. Huit autres mini-chalets du même type seront construits à temps pour la période estivale. 1 /3





Le 2800 du Parc est en effet devenu un endroit de choix pour les amateurs de vélo qui viennent profiter du bitume parfait du parc de la Mauricie, mais il se veut désormais une base d’activités pour tous les amateurs de plein air, peu importe la saison. En hiver, comme on se trouve à quelques minutes des sentiers du parc, il est possible d’y louer des skis de fond, des raquettes ou des crampons, alors que l’été, on y peut y faire la location de vélos — des canots, des kayaks et des pédalos sont aussi offerts aux clients qui séjournent dans les chalets. Outre la grande maison ancestrale qui peut être réservée par des groupes allant jusqu’à 14 personnes, quatre unités tout confort pouvant loger de 2 à 4 personnes sont offertes à la location, tout comme quatre chalets d’aventure qui peuvent accueillir 6 personnes — l’offre proposée ici est celle du glamping, les clients doivent apporter leur propre literie. Les huit chalets à venir, destinés à des familles de quatre personnes, suivront la même formule.

Il ne faudrait surtout pas passer sous silence le bistro, construit en 2019 à même les matériaux récupérés de la vieille grange qui se trouvait au même endroit. L’ambiance y est chaleureuse avec le grand foyer et les décorations imaginées à partir d’artéfacts retrouvés dans le vieux bâtiment de ferme. Au menu, une cuisine bistro inventive avec une petite touche mexicaine, merci aux origines latines du chef Amin Gonzatti Lima.