Québec et Canada

Vieux-Saint-Jean

Le marché de Noël de retour avec une nouvelle formule

Après un an d’absence, le marché de Noël du Vieux-Saint-Jean revient avec une nouvelle formule adaptée à la crise sanitaire. L’évènement se tiendra les 4, 5, 11 et 12 décembre à cinq endroits différents pour permettre à plus de visiteurs et d’artisans d’y participer.