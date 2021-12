L’Hôtel de Glace est prêt à recevoir les visiteurs et ses chambres sont disponibles à la location dès le dimanche 2 janvier. Il y en aura 24 au total, dont les tarifs à la nuitée varient de 399 $ (chambre de base avec un lit) à 849 $ (suite de luxe avec foyer et spa et sauna privés).

Ève Dumas La Presse

Cette année, l’hôtel éphémère situé pour la sixième fois au Village vacances Valcartier propose des suites thématiques sur le thème de l’évasion. Les décors feront voyager dans le Grand Nord, bien sûr, mais aussi en Égypte ancienne, au Mexique, en Chine et à New York, entre autres. Pour l’instant, on ne peut consommer son cocktail dans un verre en glaçon, comme dans le passé –le « bar » n’étant pas autorisé à le faire en raison des mesures sanitaires– ni profiter de l’espace nordique avec spas et saunas, mais il est possible de visiter les espaces communs de l’Hôtel, dont la majestueuse chapelle voûtée, et d’admirer les sculptures de glace. On peut flâner dans les chambres et suites jusqu’à 20 h.

La construction de 42 000 pieds carrés, seule du genre en Amérique du Nord, sera achevée le 16 janvier et devrait rester ouverte jusqu’à la mi-mars.

> Consultez le site web de l'Hôtel de Glace