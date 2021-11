Après un an d’absence, le marché de Noël du Vieux-Saint-Jean revient avec une nouvelle formule adaptée à la crise sanitaire. L’évènement se tiendra les 4, 5, 11 et 12 décembre à cinq endroits différents pour permettre à plus de visiteurs et d’artisans d’y participer.

Megan Champagne, Initiative de journalisme local Le Canada Français

Cette année, il sera possible de découvrir près de 90 exposants, soit plus du double par rapport aux éditions précédentes. Ceux-ci seront réunis entre 10 heures et 17 heures au Marché Public du Vieux-Saint-Jean et au Musée du Haut-Richelieu, à La Loge Espace Photo, 82, rue Richelieu, à la Coopérative art[o], 37, rue Saint-Jacques et au Bistro La Trinquette, 290, rue Champlain.

Pour faciliter la visite des cinq sites, une carte avec les indications nécessaires pour se rendre aux différents lieux se trouve dans chacun des marchés. Quelques rabais offerts par des commerces du secteur se trouvent également au verso de la carte.

« Le contexte pandémique nous limitait et rendait l’organisation d’un marché de Noël régulier plus compliqué. De plus, étant donné que nos commerces ont vécu des moments difficiles, surtout pendant les confinements, notre but était de les inclure le plus possible pendant l’évènement », explique Katrine Hamel, directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean.

Boîtes cadeaux

En plus des cinq sites mentionnés précédemment, où il sera possible de trouver une variété de produits artisanaux, agroalimentaires et plus encore, plusieurs commerces du Vieux-Saint-Jean, dont Gypsie Bohème, Chaussures Pierre Roy et Bloom Jardinerie Salon, profiteront de l’occasion pour proposer des boîtes-cadeaux thématiques en magasin.

« Il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour les gourmands, pour les nouveau-nés et même pour prendre soin de soi. Les commerces participants sont tous à proximité des exposants, c’est donc un bon prétexte pour les visiter eux aussi », note Mme Hamel. La liste complète des commerces qui offrent une sélection de boîtes-cadeaux thématiques se trouve sur le site web vieux-saint-jean.com.

Activités

La magie de Noël se fera également sentir au parc des Éclusiers les 4, 11 et 18 décembre, entre 13 et 16 heures, alors que des animations ambulantes et une chorale de Noël seront sur place pour créer une ambiance festive. La directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean ajoute qu’il sera aussi possible de participer à certaines activités offertes par le Musée du Haut-Richelieu, dont la visite d’expositions et des ateliers artistiques.

Les exposants du marché de Noël accueilleront des visiteurs les 4, 5, 11 et 12 décembre, entre 10 et 17 heures. À noter que les artisans du Marché Public du Vieux-Saint-Jean seront seulement sur place les samedis 4 et 11 décembre, puisqu’ils sont les seuls à exposer à l’extérieur. Le Musée du Haut-Richelieu, La Loge Espace Photo, la Coopérative art[o] et le Bistro La Trinquette seront, quant à eux, ouverts pour la durée complète de l’évènement.