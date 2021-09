La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, était de passage à Saguenay ce matin afin d’annoncer près de 1,7 million $ d’investissements pour le développement touristique. Cette somme permettra ainsi la réalisation de 43 projets touristiques.

Julien B. Gauthier, Initiative de journalisme local Le Lac St-Jean

Cette somme provient du troisième volet de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, réalisé en collaboration avec l’ensemble des MRC de la région, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, Promotion Saguenay et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

« C’est stimulant de constater la créativité des entrepreneurs de notre industrie. Je suis fière que notre gouvernement soutienne des projets aussi variés et porteurs pour le Québec. Chacun contribue à sa façon à l’enrichissement de l’offre touristique ainsi qu’à la relance du tourisme », a fait valoir Caroline Proulx.

Projets

Du haut du Lac-Saint-Jean jusqu’à Bas Saguenay, pas moins de 43 projets ont été retenus.

Chacun d’entre eux devait correspondre à l’une des sept catégories suivantes : attraits, activités et équipements ; études ; structuration de l’offre touristique régionale ; hébergement ; festivals et évènements ; services-conseils et développement numérique d’une entreprise.

Parmi ceux-ci, on peut notamment compter un investissement de 50 000 $ pour aventure Lac-Saint-Jean, qui permettra l’achat d’un bateau de type ponton.

Au Musée Louis-Hémon de Péribonka, 75 000 $ seront versés afin de soutenir la création d’un concept d’interprétation immersif de mise en valeur du site de tournage du film Maria Chapdelaine.

L’entreprise touristique Équinox Aventure aura également droit à 53 600 $ pour l’acquisition d’un parc de vélos électriques et d’équipements nautiques, qui pourront être offerts en location.

Enfin, la Corporation du Moulin des pionniers de La Doré aura une somme de 51 525 $ pour la construction d’un bâtiment d’accueil.