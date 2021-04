Des virées dans les régions du Québec. De grandes traversées du Canada. Des explorations dans les chemins de campagne. Des voyages en petits groupes, en bulle, en autonomie.

Marie Tison

La Presse

Les entreprises qui offrent des forfaits de vélo ont dû s’adapter à un monde pandémique et ont concocté des circuits qui, espèrent-elles, feront oublier l’Europe et le Sud-Ouest américain. Et contrairement à l’année dernière, elles ont eu le temps de peaufiner leur programme.

« Une partie de la clientèle qui faisait des voyages à vélo se rendait à l’extérieur du pays, rappelle Jean-François Gagné, directeur général d’Ekilib. C’était un type de voyage qui était en croissance, mais à cause de la pandémie, tout est tombé. Les seuls voyages possibles en 2020, c’étaient les voyages au Québec. »

Vélo Québec Voyages a aussi dû se « retourner sur un 25 cents » en 2020, après avoir procédé à l’annulation d’un grand nombre de voyages. « Nous avons l’avantage, avec l’agence, avec les évènements de Vélo Québec comme le Grand Tour et la Petite Aventure, d’avoir dans nos filières un répertoire de parcours qui peuvent être mis en place rapidement parce qu’il ont déjà été approuvés et offerts à des clients dans le passé », souligne Andrée Gervais, directrice générale de Vélo Québec Voyages.

PHOTO FOURNIE PAR EKILIB La campagne québécoise devrait attirer les cyclistes l'été prochain.

PHOTO FOURNIE PAR EKILIB Forfaits en liberté, forfaits de groupe : les deux types de formules seront à l'honneur cette année.

PHOTO FRANÇOIS POIRIER, FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC VOYAGES L'été prochain, le Québec sera à l’honneur pour les voyages vélo. 1 /3





Le programme Explore Québec a donné un bon coup de main en 2020 en offrant aux Québécois un rabais de 25 % sur les forfaits dans la province comprenant au moins deux nuitées. « Ça a permis aux gens d’économiser et ça nous a permis à nous, les fabricants de voyages, de faire valoir notre expérience et nos produits », affirme Mme Gervais.

Ce programme est de retour cette année. Et comme en 2020, l’année 2021 sera axée sur le Québec et le Canada. « Pour le Québec, on parle du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, du Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, des Cantons-de-l’Est, énumère Mme Gervais. Nous avons une plus grande variété qu’avant. »

PHOTO DIANE DUFRESNE ET YVAN MONETTE, FOURNIE PAR VÉLO QUÉBEC VOYAGES Les virées en Ontario devraient également intéresser les cyclistes québécois.

Les forfaits en Ontario ne bénéficieront pas du rabais de 25 %, mais ils seront quand même à l’honneur avec des régions comme les Mille-Îles, le Niagara et, surtout, la baie Georgienne, très populaire auprès des cyclistes. L’Ouest est aussi de retour chez Vélo Québec Voyages, notamment avec des circuits dans les régions de Banff, de Lake Louise ou de la vallée de l’Okanagan. Des forfaits ont également été conçus pour les Maritimes, mais comme ces régions sont encore fermées, l’agence fait preuve de prudence et offre des conditions de réservation très souples.

« En liberté », sur le gravier et longue durée

En plus de ses circuits guidés, Vélo Québec Voyages propose de plus en plus de voyages « En liberté ». L’agence établit les itinéraires, s’occupe de la réservation des hôtels et du transfert des bagages, et les clients n’ont qu’à pédaler à leur rythme.

Ekilib mise aussi sur cette formule : « C’était une formule très développée en Europe, mais un peu moins ici, affirme Jean-François Gagné. Mais ça s’est beaucoup développé et c’est maintenant une grosse tendance. On en rajoute cette année. »

Ce type de voyage convient aux cyclistes qui ne recherchent pas une dynamique de groupe, qui veulent être plus autonomes et qui veulent choisir librement leurs dates de départ.

En temps de COVID, ça leur permet de rouler avec leur bulle. Jean-François Gagné, directeur général d’Ekilib, à propos des cyclistes qui optent pour un forfait de voyage libre

Ekilib va également innover cette année avec des circuits destinés aux vélos de gravier, les fameux gravel bikes. « Ce type de vélo est en croissance depuis quelques années, note M. Gagné. Il permet de rouler sur des routes non asphaltées, ce qui veut dire moins de trafic et de beaux paysages. Pour la première fois, nous avons développé des circuits en groupe et en liberté au Québec, principalement en Estrie, comme une route brassicole de neuf jours. »

PHOTO PIETRO CAMPAGNORO, FOURNIE PAR EKILIB Ekilib s'attend à un très grand intérêt pour ses nouveaux forfaits pour les vélos de gravier.

Ekilib propose aussi des circuits de route de plus longue durée, comme une traversée du Québec en 18 jours, de Gatineau à Percé, un trajet du mont Royal au mont Mégantic ou encore un périple de Vancouver à Calgary. Il s’agit essentiellement de voyages de groupe en raison de la logistique impliquée.

Vélo Québec Voyages a aussi une sérieuse expédition à offrir : la traversée du Canada en 52 jours. « On avait lancé ce projet bien avant la COVID parce que ça ne se fait pas à la dernière minute, souligne Andrée Gervais. Évidemment, ce n’est pas un trajet qui s’adresse à des gens qui veulent simplement prendre des vacances. C’est un autre type d’accomplissement que de pédaler pendant 52 jours. »

Les agences proposent quand même des forfaits pour les cyclistes un peu moins sportifs. Vélo Québec Voyages prépare notamment des circuits pour les familles. « C’est pour ceux qui veulent faire une petite activité avec leurs enfants, quelque chose pas compliqué, mais dans un environnement d’hôtel qui peut proposer d’autres activités pour la famille. »

Chez Ekilib, on accueille les vélos à assistance électrique. « C’est une tendance, c’est quelque chose qu’on va voir de plus en plus, indique Jean-François Gagné. Ça va contribuer à rendre le vélo plus accessible, à égaliser les choses dans un couple : lorsque les deux ont un niveau différent, le vélo à assistance électrique leur permet de rouler ensemble. »

