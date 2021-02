La Véloroute des Bleuets a dressé un bilan hautement positif de l’année 2020 lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue hier soir.

Julien B. Gauthier, Initiative de journalisme local

Lac-Saint-Jean

Pas moins de 290 304 personnes ont emprunté la Véloroute des Bleuets et ses réseaux associés en 2020. Avec une augmentation de 18,8 % par rapport à 2019, il s’agit d’un record absolu pour l’organisation, qui fêtait ses 20 ans.

Qui plus est, ce record a été atteint même si la Véloroute a été ouverte plus tardivement qu’à l’habitude. Les tronçons ont été ouverts au public le 1er juin 2020 alors qu’en temps normal, c’est deux semaines plus tôt.

D’ici 2025, l’organisation espère accueillir 300 000 cyclistes annuellement. Elle se réserve un budget de 887 377,91 $ en 2021.

Investissements

En 2020, la Véloroute a obtenu 9,6 M$ d’investissements provenant des trois paliers de gouvernement afin de construire ou réaménager 22 kilomètres de piste. Il s’agissait ainsi de la plus grande phase de bonification relative au Plan de gestion des infrastructures cyclables 2018-2023.

Depuis 20 ans, la Véloroute des Bleuets a notamment permis de créer 112 emplois et 11,6 M$ en retombées, dont 7,9 M$ en dépenses touristiques. 65 ambassadeurs patrouilleurs et 15 ambassadeurs sportifs et deux grands ambassadeurs médiatiques (Yvan Martineau et Audrey Lemieux) sont affiliés au circuit.