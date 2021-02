À la suite du feu vert donné plus tôt cette semaine par le gouvernement du Québec à la réouverture des musées, l’Aquarium du Québec, le Biodôme de Montréal, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan ont annoncé leur réouverture au courant de la semaine prochaine.

Valérie Simard

La Presse

À l’instar de l’ensemble des musées du Québec, ces lieux étaient fermés depuis le 1er octobre dernier en raison des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. La Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) a annoncé vendredi, dans un communiqué, que l’Aquarium du Québec rouvrirait le 10 février.

« Cette réouverture est une bouffée d’air frais pour tout le monde, déclare la directrice de l’Aquarium du Québec, Elizabeth Tessier. Nous pourrons finalement montrer aux visiteurs le nouvel habitat construit pour les ours blancs. Malgré l’excitation, nous prenons les précautions nécessaires pour assurer une expérience agréable et sécuritaire, autant pour les visiteurs et les employés que pour les animaux. » Soulignons que l’Aquarium avait dû fermer ses portes tout juste après l’inauguration du nouvel habitat des ours blancs.

La quasi-totalité de l’offre habituelle sera accessible, incluant le pavillon des profondeurs et ses bassins de méduses et le pavillon des eaux douces et salées. Des travaux en cours forcent toutefois la fermeture de la section des bassins de contact. Les services de restauration seront également fermés.

Hormis les détenteurs d’abonnement annuel, les visiteurs devront acheter leur billet en ligne à l’avance, à une heure et une date précises, un système qui, précise la SEPAQ, a démontré son efficacité l’été dernier pour gérer l’achalandage à l’Aquarium du Québec dans le contexte de pandémie.

À Montréal

Sur son site internet, Espace pour la vie indique pour sa part que le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan rouvriront leurs portes à compter du 8 février. Rappelons que l’Insectarium est présentement fermé en raison de travaux. Là aussi, il faudra acheter son billet à l’avance, sauf pour l’accès aux jardins extérieurs qui demeure libre et gratuit. La capacité d’accueil est limitée à 25 visiteurs par demi-heure, pour chaque institution. Les boutiques seront ouvertes, mais pas les restaurants.

Les visiteurs pourront retrouver la majeure partie de l’offre habituelle, mais Espace pour la vie ne proposera pas de programmation spéciale pour la semaine de relâche.