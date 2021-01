Plusieurs activités hivernales au Parc national d’Oka

En cette période particulière, il est moins facile de trouver des d’activités à réaliser avec les membres d’une bulle familiale et, plus précisément, avec les enfants, tout en respectant les mesures sanitaires établies. Le Parc national d’Oka, situé à deux pas de Mirabel, est ouvert aux mordus de plein air. Il est loisible pour les parents d’amener leurs jeunes, lorsque les conditions le permettront, pour une sortie en lieu de nature, hors du foyer familial, où il est permis, même encouragé, de dépenser l’énergie et l’anxiété que l’on accumule.