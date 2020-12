L’église de Murdochville aura un nouveau visage à compter de l’hiver prochain. L’équipe du Chic-Chac, une entreprise spécialisée dans l’expérience du ski hors-pistes avec remontées mécanisées, a acquis le bâtiment plus tôt cette année dans le but d’en faire un pôle d’attraction incluant notamment un restaurant-bar et une salle de spectacle.

Valérie Simard

La Presse

Avec cet investissement de 1,2 M $, Chic-Chac souhaite offrir « une expérience d’après-ski et de villégiature d’envergure internationale », a indiqué l’entreprise dans un communiqué émis mercredi. L’actuelle église sera transformée par la firme d’architecture montréalaise Lemay pour y aménager un restaurant-bar de 160 places, une salle de spectacle de 400 places, une boutique et un espace pour la location d’équipements. L’église Saint-Paul est située à deux pas du mont Miller, une station de ski acquise par Chic-Chac il y a quelques années.

IMAGE FOURNIE PAR LEMAY Une terrasse sera aménagée à l’extérieur du bâtiment qui sera accessible à l’année.

IMAGE FOURNIE PAR LEMAY L’intérieur de l’ancienne église accueillera notamment un restaurant-bar et une salle de spectacle. 1 /2



« Nous voulions préserver l’église, son volume et son clocher, qui agira comme phare et quartier général pour les visiteurs et l’ensemble de la communauté de Murdochville », a déclaré Simon Lemay, créateur chez Lemay, la firme qui a notamment conçu le nouveau chalet du sommet à Bromont et l’hôtel Four Seasons à Montréal (avec Sid Lee Archictecture). « Nous allons travailler avec sensibilité, en priorisant le lien social de l’église avec la population. »

Une grande terrasse sera également aménagée puisque ce ne sera pas qu’un lieu hivernal, Chic-Chac offrant des activités récréotouristiques quatre saisons.

La première phase des travaux, qui consiste dans le réaménagement intérieur et à la réfection de la toiture, devrait être complétée en mars prochain. Le lieu sera ainsi accessible au public si les règles sanitaires le permettent. Précisons que la région de la Gaspésie est présentement située en zone orange.

La deuxième phase, qui touchera l’esthétique et le cadre extérieur du bâtiment, devrait quant à elle être finalisée au cours de l’été prochain.

Chic-Chac offre des forfaits de ski hors-pistes dans la chaîne de montagnes des Chic-Chocs, dont l’un inclut le transport en avion, à partir des aéroports de Saint-Hubert ou de Québec, avec Pascan Aviation.