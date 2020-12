Les salles des restaurants sont fermées dans les zones rouges au moins jusqu’au 11 janvier. Plusieurs hôtels offrent une solution à ceux qui s’ennuient à la fois de voyager et de manger au resto en ouvrant les portes de leurs chambres pour un soir seulement et en proposant des repas gastronomiques dans un cadre intime. Voici six suggestions pour s’évader sans aller très loin.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Soirée mémorable avec Menu Extra

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le sommelier Alexis Demers (au centre) pose avec les chefs Francis Blais et Camilo Lapointe Nascimento. Menu Extra offrira à un couple chanceux un menu gastronomique et une nuitée en collaboration avec l’hôtel William Gray.

La pandémie a bouleversé les plans des gars de Menu Extra, un nouveau projet qui rassemble un quatuor de feu : les chefs Francis Blais et Camilo Lapointe Nascimento, deux anciens du Mousso qui ont respectivement remporté deux importantes compétitions culinaires cette année, soit Top Chef Canada et Les Chefs !, le sommelier Alexis Demers, également ancien du Mousso, ainsi que le directeur créatif Martin C. Pariseau, qui vient du domaine du cinéma et de la publicité. Leur projet de restaurant étant tombé à l’eau au début de la crise de la COVID-19, ils ont organisé au cours de l’année des évènements éphémères chez plusieurs amis restaurateurs afin de leur donner un coup de main, remettant à chaque fois les profits à différentes causes (32 000 $ ont été amassés au total). Cet été, Menu Extra a aussi organisé des repas gastronomiques champêtres dans des cadres idylliques, comme au vignoble des Pervenches, et propose aussi, depuis quelques semaines, des pithiviers à emporter, le plat qui a permis à Francis Blais de remporter Top Chef Canada.

« Ce qui nous intéresse, c’est de créer des sentiments et des expériences avec la gastronomie et la nourriture », résume Francis Blais. Forts de leurs expériences et poursuivant dans la même philosophie de « donner au suivant » dans une période où nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens de festoyer, ils s’associent avec l’hôtel William Gray, dans le Vieux-Montréal, afin d’offrir la chance à deux personnes de remporter un forfait de rêve, incluant un menu dégustation gastronomique haute voltige, avec les accords de vins, suivi d’une nuitée dans l’une des très belles chambres modernes de l’hôtel. Cette soirée unique, d’une valeur de plus de 1000 $, aura lieu le 21 décembre. Pour participer, il suffit de se procurer un billet au coût de 15 $ (5 billets pour 60 $ ou 10 pour 100 $). Tous les profits amassés iront à la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Le tirage aura lieu le 14 décembre. Serez-vous le couple chanceux ?

Sous les étoiles à l’Auberge Saint-Antoine

PHOTO FOURNIE PAR L’AUBERGE SAINT-ANTOINE La saison des terrasses se prolonge même durant la saison froide à l’Auberge Saint-Antoine grâce aux mini-serres chauffées.

Un souper romantique dans une mini-serre chauffée, installée sur une des terrasses privées de l’Auberge Saint-Antoine offrant une magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent et le Vieux-Québec, voilà l’expérience originale et romantique proposée par cet établissement Relais & Châteaux situé dans le Vieux-Port de Québec, qui permet de prolonger presque indéfiniment la saison des terrasses !

Trois options s’offrent aux visiteurs. Pour la soirée seulement, le « Souper sous les étoiles » comprend un apéro et un repas trois services pour deux personnes, avec bouteille de vin et stationnement inclus (du dimanche au jeudi, 275 $). Le forfait « Couette étoilée » promet une soirée et une nuit mémorables, ajoutant au précédent forfait la nuitée et le déjeuner (à partir de 475 $ en semaine et de 575 $ la fin de semaine). Finalement, le luxe est au rendez-vous avec le forfait « Couette étoilée champagne » qui comprend une bouteille de champagne et une douzaine d’huîtres, la nuitée, le déjeuner et le stationnement (à partir de 390 $ en semaine et de 440 $ la fin de semaine). Les forfaits sont proposés jusqu’au 30 avril 2021, à l’exception du « Souper sous les étoiles » qui n’est pas offert durant la période des Fêtes, soit du 23 décembre au 2 janvier.

Expérience gastronomique avec Germain Hôtels

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Au Germain Montréal, on peut profiter dans sa chambre de la cuisine du restaurant de l’hôtel, Le Boulevardier, avec une table montée comme au restaurant.

Notre collègue Marie-Claude Lortie a été fort impressionnée lorsqu’elle a testé au Germain de Montréal le forfait « Gastronomie en chambre » en collaboration avec le restaurant de l’endroit, Le Boulevardier. Celui-ci comprend un repas quatre services, une bouteille de vin et un petit déjeuner, dans une chambre qu’on promet ultra-confortable.

Dès le 9 décembre, le nouveau menu « Foodie des fêtes » propose un choix de mets aux airs de célébration, avec la possibilité d’ajouter des extra comme des huîtres, de la terrine de foie gras et des verres de bulles (à partir de 395 $ pour deux). Appartenant également à Germain Hôtels, l’Hôtel Escad Quartier DIX30 (anciennement Alt+) offre de son côté deux forfaits abordables dans ses vastes studios, incluant la nuitée : on peut profiter d’un menu trois services de la Brasserie T !, auquel on peut ajouter cocktails et vins du Bar Les Cousins (à partir de 277 $), ou encore du forfait 5 à 7 avec le Bar Les Cousins, incluant un plateau de fromages et charcuteries pour deux, ainsi que deux cocktails (à partir de 209 $).

Escapade gourmande au Château Frontenac

PHOTO FOURNIE PAR LE CHÂTEAU FRONTENAC Au Château Frontenac, le forfait « Escapade-Bistro Le Sam » est servi directement au lit !

Jusqu’au 20 décembre, le Château Frontenac, particulièrement féérique à ce temps-ci de l’année, propose ses « Escapades gourmandes » avec une expérience culinaire du restaurant à la chambre, qui se décline en quatre forfaits différents. C’est la brigade culinaire du Château, dirigée par le talentueux chef Stéphane Modat, qui a concocté deux choix de menus qui raviront vos papilles.

Le forfait « Escapade-Bistro Le Sam » met de l’avant une cuisine bistro axée sur les produits locaux, avec trois services pour deux personnes et une bouteille de vin, à déguster directement sur le lit douillet de la chambre, qui est réservée de 18 h à 22 h (à partir de 219 $ par couple). Encore mieux : on choisit de prolonger l’expérience pour la nuit, ce qui inclut le petit déjeuner (à partir de 319 $ par couple). Envie de plonger dans le luxe et la fine cuisine ? Le forfait « Escapade-Édition de luxe » y va d’un menu cinq services raffiné, et comprend aussi une bouteille de vin, le tout servi sur une table montée comme au restaurant. En prime, on promet une chambre offrant parmi les plus belles vues du chic hôtel. Le tout est offert à partir de 319 $ en formule repas ou à partir de 419 $ pour la nuitée. Hâtez-vous de réserver, car les places sont très limitées !

Retrouver Paris pour une nuit

PHOTO FOURNIE PAR LE POIS PENCHÉ Situé dans la même bâtisse, la brasserie parisienne Le Pois Penché et l’hôtel boutique Chez Swann s’allient pour une soirée gastronomique privée.

Impossible d’aller dans la Ville lumière pour les Fêtes, mais on peut momentanément se rendre à elle en profitant du forfait Escapade à la parisienne, une collaboration entre deux institutions du centre-ville, la brasserie française Le Pois Penché et l’hôtel boutique Chez Swann, situés dans la même bâtisse à l’angle de De Maisonneuve Ouest et Drummond.

Les Montréalais peuvent en profiter pour faire un staycation et s’immerger dans l’ambiance du luxueux quartier Mille carré doré. En chambre, un souper dégustation pour deux, composé de classiques des brasseries parisiennes et accompagné d’une bouteille de vin, vous permettra de voyager, l’espace d’une soirée, et de vous régaler de viennoiseries au lit le matin venu (295 $). Réservations par téléphone seulement à l’hôtel boutique Chez Swann au 514 842-7070.

S’évader au cœur du Vieux-Montréal

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’HÔTEL PLACE D’ARMES Combinez la délicieuse cuisine japonaise du Kyo Bar Japonais à une nuitée dans l’hôtel Places d’Armes pour un peu de dépaysement.

Situé dans le Vieux-Montréal, l’hôtel Place d’Armes fait migrer l’offre gastronomique de ses deux restaurants, Kyo Bar Japonais et Brasserie 701, dans ses jolies chambres. On peut en profiter pour quelques heures (trois, plus précisément), le temps d’un repas pour deux incluant trois services et un apéritif, ou encore étendre son séjour jusqu’au lendemain matin et profiter ainsi du petit déjeuner.

Le souper privé, dont le menu est un mélange de l’offre des deux restaurants, est proposé au coût de 195 $ pour deux personnes, avec possibilité d’ajouter d’autres convives résidant à la même adresse pour 97,50 $ par personne. La nuitée coûte 425 $ (samedi et dimanche seulement, jusqu’au 12 décembre). Du 18 au 2 janvier, l’établissement propose un forfait spécial « Le temps des Fêtes » : souper quatre services pour deux, incluant un cocktail et le déjeuner (à partir de 425 $). Enfin, le 31 décembre se tiendra une soirée spéciale de célébrations avec souper du Nouvel An de cinq services (à partir de 579 $).

Noël au Ritz

PHOTO FOURNIE PAR RITZ-CARLTON MONTRÉAL Plongez-vous dans l’ambiance des Fêtes avec le forfait Ho Ho Home du Ritz-Carlton Montréal.

Envie d’insuffler un peu de luxe et de chic dans votre vie ? Le forfait Ho Ho Home proposé par le Ritz-Carlton Montréal est pour vous ! On promet une nuitée de luxe dans une suite du magnifique hôtel, joliment décorée pour vous mettre dans l’ambiance des Fêtes, et une expérience dînatoire gastronomique intimiste sans pareille en chambre sous la forme d’un trois services, avec accord vin si désiré. Le menu va parfaitement de pair avec l’esprit des Fêtes : velouté de courge à la cannelle, dinde farcie aux noisettes, gratin dauphinois, mousse au chocolat… Allez-y en famille : les enfants recevront un kit de biscuits de Noël à décorer. Pour se gâter encore plus, le forfait permet de profiter de 30 % de rabais au Spa St. James pour recevoir un massage ou un soin corporel. À partir de 635 $, forfait offert jusqu’au 10 janvier.

