Le soleil et les pentes font rêver pour 2021

Après un été passé près de chez eux à cause de la pandémie, les Canadiens rêvent de destinations soleil et de pentes de ski, révèle un rapport sur les tendances touristiques de 2021 produit par Expedia.

Simon Chabot

La Presse

« Il est clair que les Canadiens ont passé 2020 à explorer de plus petites villes, permettant un accès facile au plein air, dans leur propre province », lit-on dans ce rapport.

Au Québec, la Gaspésie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean sont les deux régions qui ont vu leur popularité augmenter le plus l’été dernier, estime Expedia.

Pour leurs vacances des prochains mois, la Riviera Maya et Puerto Vallarta, au Mexique, de même qu’Orlando, en Floride, exercent le plus grand pouvoir d’attraction sur les Canadiens, suivis pas trop loin derrière par Banff (6e) et Mont-Tremblant (14e).

« Les destinations qui offrent des pistes de ski et des activités de plein air suscitent de l’intérêt, ainsi que certains endroits sur l’île de Vancouver, où les températures hivernales sont habituellement les plus douces », observe l’agence de voyages en ligne, qui s’est associée à l’Airlines Reporting Corporation dans le cadre de cette étude.