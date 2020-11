Du ski… et des files d’attente

L’hiver est arrivé tôt cette année dans l’Ouest canadien au point où certaines stations des Rocheuses ont connu le début de saison le plus hâtif de leur histoire, à l’instar du mont Norquay, à Banff (qui en est à sa 95e saison).

Simon Chabot

La Presse

La neige est abondante là-bas, et les skieurs en profitent en grand nombre. Or, pandémie oblige, seuls les membres d’une même famille peuvent remonter ensemble, et les files d’attente que cette mesure provoque ne font pas l’affaire de tout le monde.

À Cypress Mountain, près de Vancouver, il y avait foule le week-end dernier pour l’ouverture.

« Le ski est bien, mais la queue est très longue, a raconté Larissa Trochta à CTV. On finit par attendre 45 ou 50 minutes avant de remonter. »

La situation sera-t-elle semblable au Québec quand les stations accueilleront leurs premiers skieurs ? À suivre.