Cinq étoiles pour le Four Seasons de Montréal

Chaque année, le guide de voyage Forbes récompense au compte-gouttes les hôtels, restaurants et spas de luxe qui se distinguent dans le monde. Normalement attribués en février, les prix sont cette année dévoilés à l’avance afin de stimuler l’industrie. Deux hôtels montréalais figurent à son prestigieux palmarès : le Four Seasons, avec maintenant cinq étoiles, et le Ritz-Carlton, avec quatre.

Isabelle Morin

La Presse

Le guide accorde sa plus haute distinction à des établissements dont la qualité du service et des installations est jugée impeccable. C’était déjà le cas du spa du Four Seasons, récompensé en février dernier.

Ouvert en 2019 au cœur du quartier Mille Carré Doré, rue de la Montagne, l’immeuble de 18 étages a été imaginé par la firme montréalaise Lemay et Sid Lee architecture.

Il compte 169 chambres de style classique moderne, dont 19 suites, conçues par les designers Gilles & Boissier, en collaboration avec Philip Hazan.

Au cœur de l’hôtel, un espace signé Atelier Zébulon Perron englobe la réception, un lounge ainsi que le Marcus, restaurant piloté par le chef de réputation internationale Marcus Samuelsson, qui revisite le concept de la brasserie traditionnelle avec raffinement et modernité.

