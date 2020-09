Meubles, outils, instruments agricoles, objets décoratifs et autres accessoires antiques seront mis en vente à l’occasion de ce vide-grenier.

Oyez ! Oyez ! Les amateurs d’antiquités pourront acquérir de belles trouvailles sur les perrons du Village québécois d’antan de Drummondville, puisque ce dernier se départ d’articles de sa collection qui n’ont pas trouvé leur place dans le décor du site : meubles, outils, instruments agricoles, objets décoratifs, contenants et autres accessoires antiques.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Ce vide-grenier se déroulera ce samedi 5 septembre, de 10 h 30 à 16 h. L’entrée est gratuite et doit se faire par les stationnements 3-4, et non par la billetterie.

Notez que le village ne sera pas animé.

Une bonne occasion pour les collectionneurs de faire des affaires et, pour l’institution, qui reproduit un village d’époque du Québec francophone, de faire le ménage tout en renflouant ses coffres malmenés par la pandémie.

> Consultez le site du Village québécois d’antan