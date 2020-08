Après une longue fermeture causée par la pandémie, le Musée canadien de la nature, situé à Ottawa, rouvrira ses portes au public le 5 septembre.

Stéphanie Morin

La Presse

Il sera donc de nouveau possible d’admirer les dinosaures de la Galerie des fossiles, le squelette du rorqual bleu, les dioramas de la Galerie des mammifères ou encore l’impressionnante collection de roches et de minéraux. Une nouvelle attraction sera de plus visible : une représentation artistique de la Terre, de sept mètres de diamètre.

Une nouvelle exposition sera aussi présentée à compter du 25 septembre. Planète Glace : les mystères des âges glaciaires rassemblera plus de 120 spécimens qui rappelleront le rôle joué par la glace et le froid dans la formation de la Terre. Cette exposition, qui retracera plus de 80 000 années de l’histoire de notre planète, sera à l’affiche jusqu’au 3 janvier.

Infos : nature.ca/fr