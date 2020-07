Les guides Ulysse sont offerts en version papier ou numérique : dans ce cas, il est possible d’acheter des chapitres à la pièce.

Un nouveau guide pour la Côte-Nord, Tadoussac et Charlevoix

Pandémie oblige, les vacances estivales des Québécois se passeront au Québec cette année. Et justement, Ulysse vient de publier son premier guide consacré à la Côte-Nord, Tadoussac et Charlevoix.

Violaine Ballivy

La Presse

On y présente différents itinéraires en fonction de la durée de nos vacances, et d’innombrables tops X pour ceux qui aiment ce genre de palmarès : les 5 restaurants de fruits de mer où s’arrêter, les 15 dates importantes de la région, les 5 expériences à vivre, etc.

Évidemment, le coronavirus chamboule l’offre touristique et il faudra en tenir compte au moment de planifier une escapade, pour ne pas se retrouver devant une porte close.

Vous ne visitez qu’une seule de ces régions ? Ulysse permet d’acheter les chapitres du guide à la pièce, en format numérique, pour une fraction du prix du guide.

