En ces temps de distanciation physique, la moto représente un excellent moyen de partir à la découverte des plus beaux coins de la province, et le Centre-du-Québec, avec sa variété de circuits et sa situation géographique stratégique, se veut un endroit de prédilection pour les motocyclistes.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

On fait un premier arrêt au St-Zeph, un tout nouveau resto-bar de Saint-Zéphirin-de-Courval qui a la particularité d’avoir été aménagé dans le jubé de l’église !

Les visiteurs pourront aussi profiter de la terrasse construite sur le perron avant d’aller visiter l’atelier-musée de Harley-Davidson qui se trouve à l’intérieur même de l’église.

Enfin, pour ceux qui n’ont pas peur de sortir des sentiers battus, il est possible de partir à la découverte du contrefort des Appalaches en compagnie des guides de Moto-Aventure Bois-Francs, un regroupement de passionnés de motos double usage.

Les motards équipés des motos adéquates pourront ainsi parcourir 13 municipalités à travers l’arrière-pays, une façon unique de découvrir cette région voisine de la Beauce.

Deux randonnées guidées ont lieu cet été, soit le 8 août et le 12 septembre. Le parcours est balisé de bornes virtuelles GPS de même que de panneaux d’interprétation sur l’histoire et le patrimoine du secteur.

> Consultez le site de Tourisme Centre-du-Québec