Le site web de la SEPAQ a connu ce lundi matin une affluence record à la suite du lancement de ses cartes d’accès annuelles, vendues à moitié prix en vertu du plan de soutien à l’industrie touristique annoncé la semaine dernière par le gouvernement du Québec. Un peu avant 11 h, plus de 80 000 appareils étaient branchés sur le service de réservation en ligne de la SEPAQ, un record.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

« C’est le plus gros lancement de notre histoire, nous a indiqué la conseillère en communication stratégique de la SEPAQ, Mélanie Pageau. Toutefois, impossible de savoir pour l’instant si les gens sont connectés avec plus d’un appareil et il est aussi possible que des gens dans la file d’attente y soient pour d’autres produits que la carte annuelle. Ils pourraient vouloir réserver du camping, par exemple. »

Par ailleurs, Mme Pageau a aussi confirmé que l’affluence avait été très concentrée il y a deux semaines au moment de l’ouverture de la réservation des campings dans les 24 parcs nationaux du Québec. « Quand on a fait l’annonce de l’ouverture des campings, il y a eu une grande affluence concentrée en une seule journée, alors que c’est normalement réparti sur une plus longue période, a-t-elle affirmé. On sent l’engouement des Québécois, on s’attend à avoir beaucoup de visiteurs d’ici cet été, mais on est habitué de gérer une grande affluence dans nos parcs. »

Le ministère du Tourisme a annoncé la semaine dernière que cinq millions de dollars avaient été consacrés à la SEPAQ pour que l’organisme offre ses cartes d’accès annuelles à moitié prix. Normalement vendues à 80,25 $, les cartes sont donc vendues au prix de 40,12 $, il y a donc quelque 124 625 cartes de disponibles au rabais.

« Les gens peuvent choir d’activer leur carte à tout moment au cours des 12 prochains mois, a indiqué Mélanie Pageau. Certains qui avaient déjà leur carte annuelle peuvent donc en acheter une nouvelle et choisir de l’activer seulement au printemps 2021. »