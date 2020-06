Vacances d’été: les Québécois restent prudents et indécis

Sans surprise, seulement un Québécois sur deux a prévu de prendre des vacances cet été, et 77 % d’entre eux envisagent de rester dans la province, selon un sondage commandé par CAA et réalisé par la firme Léger. L’incertitude et l’attentisme restent les maîtres-mots de ces congés placés sous le signe COVID-19.