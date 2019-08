Regards sur les villes: Gatineau et Ottawa à vol d’oiseau

Tous les dimanches de l’été, nous vous présentons des vues inédites de grandes villes du Québec et de l’Ontario, photographiées du haut des airs par notre collaborateur Yves Tremblay, de l’agence Les Yeux du ciel. Cette semaine, les villes de Gatineau et d’Ottawa.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

À la jonction de la rivière des Outaouais et de la rivière Gatineau, on retrouve l’église Saint-François-De-Sales et la nouvelle promenade piétonne qui longe la berge menant au parc de la Baie, dans l’arrondissement de Gatineau.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

Longue de 443 km, la rivière Gatineau se jette dans la rivière des Outaouais, dont elle est le principal affluent.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

L’extrémité ouest du lac Meech, dans le parc de la Gatineau, est un endroit sécurisé qui ne peut être survolé sans autorisation.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

Le Casino et le parc du Lac-Leamy

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

La colline parlementaire avec, à droite, le Château Laurier et, au premier plan, le Musée canadien de l’histoire avec ses formes arrondies.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

La Chambre des communes temporaire de l’édifice de l’Ouest est située dans la cour intérieure, qui a été réaménagée avec un toit en verre au coût de 863 millions de dollars. Elle accueille les élus depuis janvier et pour les 10 prochaines années.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

Le Musée des beaux-arts du Canada, sur la promenade Sussex du côté sud du pont MacDonald-Cartier, est l’une des plus anciennes institutions culturelles au pays. Inauguré en 1988, le bâtiment de verre et de granite a été créé par l’architecte Moshe Safdie.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

Au cœur du parc de la Gatineau, le domaine Mackenzie-King, résidence d’été de l’ancien premier ministre du Canada, est un legs architectural patrimonial.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

La place du Portage, dans l’arrondissement de Hull à Gatineau, fait face à la colline parlementaire près de la rivière des Outaouais.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

Au centre, on aperçoit le Monument commémoratif de guerre du Canada, où le caporal Nathan Frank Cirillo fut victime d’un attentat alors qu’il montait la garde d’honneur, le 22 octobre 2014.

PHOTO YVES TREMBLAY, LES YEUX DU CIEL

L’impressionnant bâtiment des Archives nationales situé à Gatineau