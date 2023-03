Le mont Blanc. Le Cervin. L’Eiger. Ce sont des sommets de légende qui font rêver les alpinistes, tant novices que professionnels. Mais ils sont aussi au cœur de réseaux de sentiers de randonnée particulièrement alléchants. Les petites familles, les randonneurs débutants, les sportifs à la recherche d’un bon défi et les randonneurs au long cours peuvent tous y trouver leur compte.

Dans les trois cas, un village animé peut servir de camp de base et il n’est absolument pas nécessaire de s’embarrasser d’une voiture parce qu’on peut facilement accéder aux sentiers à pied, en train ou par téléphérique. Les villages eux-mêmes sont accessibles en transports en commun. Pour ceux qui se soucient de leur empreinte écologique, c’est précieux.

Le mont Blanc

PHOTO VENCAVOLRAB, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Sentier avec vue sur le mont Blanc

Avec une altitude de 4809 mètres, c’est le point culminant de l’Europe occidentale, à la frontière entre la France et l’Italie. On peut installer ses pénates à Chamonix – Mont-Blanc ou à un autre des villages de la vallée. Le plus simple pour s’y rendre est certainement de prendre une navette à partir de l’aéroport de Genève, en Suisse.

Une fois dans la vallée, les randonneurs peuvent circuler gratuitement d’un village à l’autre en train ou en autobus grâce à une carte passe-partout touristique fournie par l’hôtelier. Cela permet donc d’accéder aux divers points de départ de sentiers et aux stations de téléphériques et télécabines. C’est d’ailleurs un des grands plaisirs de la randonnée dans la région : grâce aux remontées mécaniques, on peut se donner un peu d’altitude et commencer à randonner au-delà de la ligne des arbres. On peut ainsi prendre le téléphérique de l’Aiguille du Midi, descendre au Plan de l’aiguille, randonner sur le sentier du Grand Balcon Nord et redescendre dans la vallée en empruntant le train du Montenvers.

Pour ceux qui affectionnent les longues randonnées, le tour du Mont-Blanc est inévitablement un incontournable.

Le Cervin

PHOTO BILETSKIY EVGENIY, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Le Cervin

Avec ses 4478 mètres d’altitude et sa forme pyramidale massive qui domine le village suisse de Zermatt, le Cervin est un autre incontournable de l’alpinisme. Situé à la frontière de la Suisse et de l’Italie, on l’appelle le Cervino en italien et le Matterhorn en anglais et en allemand.

On peut facilement se rendre à Zermatt en train à partir de Genève ou de Zurich. Les automobiles sont carrément interdites dans le village et celui-ci est si concentré que tout est facilement accessible à pied.

On peut accéder aux sentiers à partir du village même ou des stations de téléphérique. Plusieurs sentiers aboutissent à un refuge où l’on peut se payer un bon petit goûter sur une terrasse, ou à l’intérieur si le temps est plus chagrin. Il est ainsi possible de randonner jusqu’au refuge Hornli et, tout au début de l’après-midi, d’assister au cortège de retours des alpinistes qui se sont levés au petit matin pour faire l’ascension du Cervin. C’est à l’expression de leur visage qu’on voit s’ils sont parvenus au sommet ou non.

Les randonneurs québécois peuvent être un peu surpris par la description et la signalisation des sentiers de randonnée : on ne mentionne pas toujours la longueur du sentier en kilomètres. On donne plutôt le temps nécessaire pour parcourir le sentier. Ainsi, il faut prévoir en moyenne deux heures pour faire le très joli sentier qui relie les stations de téléphérique Schwarzsee et Trockener Steg.

Les randonneurs au long cours peuvent relier à pied Chamonix à Zermatt, mais il s’agit d’une randonnée de haute montagne qui implique des connaissances en alpinisme et l’utilisation de cordes, crampons et piolets.

L’Eiger

PHOTO JANOKA82, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO L’Eiger, le Mönch et la Jungfrau

La légendaire face nord de l’Eiger se dresse au-dessus du village de Grindelwald. Entièrement en Suisse, l’Eiger (3970 mètres) forme un trio de choc avec le Mönch (4107 mètres) et la Jungfrau (4158 mètres).

Ici aussi, le train est le mode de transport de choix à partir de Genève ou de Zurich et entre les différents secteurs de randonnée.

Comme à Chamonix et à Zermatt, c’est une bonne idée de passer au centre des visiteurs pour prendre un plan du village et une carte des sentiers. Il n’y a rien comme une carte de l’ensemble du secteur pour faire un choix éclairé. L’Eiger Trail, entre les gares Eigergletschner et Alpiglen, permet de passer tout juste sous la face nord de l’Eiger. On peut aussi choisir d’emprunter un autobus et d’aller randonner dans les alpages de l’autre côté de la vallée, et d’ainsi avoir une perspective inégalée sur l’Eiger. Et sur quelques sympathiques vaches suisses.