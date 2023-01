Après deux hivers marqués par la pandémie, de grands évènements seront de retour dans leur forme originale : il sera enfin possible de se réunir en grand nombre pour assister à des soirées de cinéma, participer à des festivals d’escalade de glace et se joindre à de grandes virées en ski de fond ou en raquette.

« Ça va faire du bien de se retrouver », s’enthousiasme Stéphane Corbeil, producteur et responsable de la programmation de la Tournée mondiale au Québec du Festival du film de montagne de Banff. « J’ai vraiment hâte. »

Le festival visitera 22 villes au Québec, du 18 janvier au début de mars, pour près d’une quarantaine de représentations. Cela correspond à ce qu’était l’évènement avant la pandémie. En 2021 et en 2022, le festival a offert une programmation uniquement en ligne.

PHOTO ERIK BOOMER, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE DE BANFF Les festivaliers pourront voir le film A Baffin Vacation sur grand écran lors de la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff.

Stéphane Corbeil a sondé les festivaliers pour savoir s’ils avaient apprécié les éditions virtuelles (la réponse était oui), mais aussi pour savoir s’ils voulaient retourner dans les salles de cinéma en 2023 ou continuer à regarder le festival chez eux.

« Il y a 89 ou 90 % des gens qui nous ont dit qu’ils préféraient aller en salle, indique M. Corbeil. Mais ceux qui aiment le virtuel, ils l’aiment profondément : ils ont de jeunes enfants, ou ils sont plus sensibles d’un point de vue de santé, ou ils sont éloignés d’une ville où c’est présenté. »

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE DE BANFF Scène tirée du film Walking on Clouds

Stéphane Corbeil a préparé une programmation pour les salles de cinéma qui compte une dizaine de films. « J’ai vu une centaine de films à partir de juillet-août, dit-il. Quand je vais à Banff, je regarde la balance. Des fois, je regarde des films une deuxième ou une troisième fois pour voir la réaction du public. Ce sont de bons indicateurs parce que malgré mon expérience, je n’ai pas la science infuse. »

« Il y a eu 453 films qui ont été soumis à la compétition. Environ 85 ont été présentés, et j’en passe 10 au festival. C’est un casse-tête : qu’est-ce qu’il faut sacrifier ? », indique-t-il. Heureusement, Stéphane Corbeil prépare une programmation virtuelle qui démarrera après la tournée en salle et qui comprendra des films mis de côté. « Je vais pouvoir me reprendre. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Festival Grimpe en ville sera de retour à Rivière-du-Loup.

D’autres évènements à venir

De grands évènements hivernaux feront également un retour après une pause forcée de deux ans, comme deux importants festivals d’escalade de glace : Grimpe en ville à Rivière-du-Loup, du 10 au 12 février, et Festiglace à Pont-Rouge, du 17 au 19 février.

La fameuse Traversée de la Gaspésie (TDLG) fera également un grand retour cette année, du 5 au 11 mars, sous un thème très à propos : « Être ensemble ».

L’idée, c’est de se retrouver. On est dû pour ça, on est dû pour une rencontre humaine. Claudine Roy, présidente du conseil d’administration de la TDLG

PHOTO CHARLES BILODEAU, FOURNIE PAR LA TDLG Scène typique de la Traversée de la Gaspésie

La formule sera un peu différente, avec une centaine de participants plutôt que les 200 à 225 des dernières années. On invite également les participants à se rendre sur place, au bout de la péninsule gaspésienne, par leurs propres moyens.

« Comme c’est une reprise, on a voulu jouer ça de façon la plus réaliste possible, explique Mme Roy. Avec la COVID-19, on a perdu tous les employés liés à la Grande Traversée : ils ont migré vers d’autres emplois. »

Mais certaines choses ne changent pas, comme le recours aux produits du terroir, à la bouffe régionale.

Cinq jours après l’ouverture des inscriptions, l’évènement était déjà vendu à 60 %. « On est bien contents de repartir notre évènement, et la réponse est bonne. »

PHOTO FOURNIE PAR LE MARATHON CANADIEN DE SKI Pause bien méritée en marge du Marathon canadien de ski

Le Marathon revient

De son côté, le Marathon canadien de ski est de retour dans sa formule originale, les 11 et 12 février, pour des parcours de ski de fond pouvant aller de 12 à 160 km.

En 2020 et en 2021, le marathon avait organisé un évènement virtuel : les participants pouvaient abattre le kilométrage dans un centre de ski de fond près de chez eux. En fait, la formule a été tellement appréciée qu’elle est de retour cette année, en parallèle avec le marathon en bonne et due forme.