La fin de l’année incite souvent à jeter un regard sur le passé. C’est le temps d’aller fouiller dans les archives de l’Office national du film (ONF) pour regarder de vieux documentaires d’époque sur les sports d’hiver. C’est en ligne et c’est gratuit !

Descentes et virages

C’est la belle époque du ski dans les Laurentides, avec une narration à la fois poétique et humoristique. Le maître skieur Pierre Jalbert fait une démonstration de techniques de virage plus ou moins oubliées, comme le stemmbogen, la ruade et le christiana. En 1948, les remontées mécaniques sont encore un peu rustiques. Pour accéder à des secteurs plus sauvages de la montagne, on met des peaux de phoque (probablement des vraies).

Bernard Devlin et Roger Blais, 1948, 10 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF L’art du patinage

L’art du patinage

Ce petit film vraiment rétro plaira aux passionnés de patinage artistique. On y voit la championne olympique Barbara Ann Scott démontrer des figures imposées, une discipline qui n’est plus présentée dans les compétitions depuis 1990, notamment parce qu’elle était terriblement ennuyante à regarder. Les techniques et l’esthétique du patinage ont beaucoup évolué depuis 1948 : une jambe libre légèrement pliée, ça ne passe plus…

Sydney Newman, 1948, 11 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF Les raquetteurs

Les raquetteurs

Ce petit film de Gilles Groulx et Michel Brault est le précurseur du cinéma direct qui a fait la renommée de l’ONF. Il dépeint un congrès de raquetteurs à Sherbrooke, avec défilé d’ouverture, courses de raquette et célébrations finales. Il n’y a pas de narration, mais il faut écouter les dialogues délicieux saisis sur le vif. Au sujet de la reine du congrès : « ’Est belle pas pour rire », dit l’un. « ’Est pas si belle que ça », dit l’autre.

Gilles Groulx et Michel Brault, 1958, 14 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF Le jeu de l’hiver

Le jeu de l’hiver

Ce film sans paroles commence par les affres de l’hiver : la tempête, le pelletage, la glace. Mais rapidement, il s’attarde aux plaisirs de l’hiver : glissades improvisées, hockey bottine dans la rue, ski, saut à ski, saut de baril en patins et baignade dans le fleuve. On termine avec le toboggan : le petit bonhomme survivra-t-il à la dernière descente ?

Bernard Gosselin et Jean Dansereau, 1961, 14 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF Patinoire

Patinoire

C’est un des premiers documentaires de Gilles Carle à l’ONF, avec une musique particulièrement expressive de Claude Léveillée. Sans la moindre narration, le court métrage illustre la vie d’une patinoire de quartier : les parties de hockey organisées, les jeux et les courses, le patinage libre. Pas de casque en vue. Et on ne s’ennuie pas de ces vieux patins qui vous poussaient à patiner sur la bottine.

Gilles Carle, 1963, 10 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF Ski de fond

Ski de fond

Ah ! le début des années 1970 ! C’est l’avènement du ski de fond, avec ses skis de bois, ses costumes monochromes et ses grands bas de laine. Avec de très belles images, ce petit film suit quatre skieurs dans les collines enneigées. Il n’y a pas de narration, mais la musique de Pierre F. Brault (le compositeur des chansons de l’émission Passe-Partout) apporte une touche d’humour.

Roger Rochat, 1970, 6 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF Demain l’hiver

Demain l’hiver

Dans cet autre film sur le ski de fond, on revient à une forme plus classique du documentaire. On offre des informations sur ce sport en expansion en 1974, en commençant par l’habillement (il faut voir cette couche de base en filet…) et le matériel à apporter. On parle de technique de poussée et de fartage (au chalumeau, rien de moins) et on donne la parole aux skieurs, qui expliquent leur passion.

Thérèse Dumesnil, 1974, 26 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF Jack Rabbit – Le skieur centenaire

Jack Rabbit – Le skieur centenaire

Impossible de parler de ski de fond au Québec sans parler de Herman « Jack Rabbit » Smith-Johannsen. Ce documentaire trace l’histoire de ce pionnier, depuis sa naissance en Norvège en 1875 jusqu’à son centenaire dans les Laurentides, en 1975. À 100 ans, il faisait toujours du ski de fond, moins longtemps, moins rapidement, mais du ski de fond tout de même.

William Brind, 1976, 28 minutes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ONF Le pilier de cristal

Le pilier de cristal

Les amateurs d’escalade de glace vont aimer ce petit film parce qu’il leur permettra d’avoir un aperçu du matériel de la fin des années 1970 : des crampons à sangle avec des pointes pas très pointues, des piolets pas très ergonomiques et des vis à glace pas très conviviales. Mais même les gens qui s’y connaissent peu seront fascinés par la beauté du site, tout à côté de la chute Montmorency.

Marc Hébert, 1978, 15 minutes

Suggestion vidéo

Pour se mettre dans l’esprit

Un petit extrait de Descentes et virages, avec le champion de ski Pierre Jalbert

Le chiffre de la semaine

1919

C’est la fondation du premier club de ski francophone au Québec, le Club de ski Mont-Royal d’Amérique.