Nos hivers sont propices à une foule d’activités à l’extérieur. Voici des suggestions pour ceux et celles qui souhaitent profiter des joies du plein air.

Dans les arbres, même en hiver

La société Arbraska, qui gère plusieurs centres d’activités de plein air au Québec, offre maintenant des activités adaptées à l’hiver. Que ce soit des parcours dans les arbres, des tyroliennes, des randonnées en raquettes ou même dans une caverne, les possibilités sont nombreuses et une carte-cadeau plaira à toute la famille.

Parcours dans les arbres, parcs Arbraska, à partir de 44 $ par adulte

Marcher en toute sécurité

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LIFE SPORTS GEAR Crampons Grip Pro, Life Sports Gear

L’hiver, les surfaces glacées débordent de plus en plus des patinoires et il faut souvent s’armer de patience pour affronter de simples trottoirs. De bons crampons sont devenus des compagnons indispensables pour les marches ou les petites randonnées hivernales et ce modèle Grip Pro est à la fois efficace et abordable.

Crampons Grip Pro, Life Sports Gear, 37,99 $

Pour protéger la tête

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SPORTS EXPERTS Casque Block B pour junior, Capix, 79,99 $

Plusieurs sports d’hiver présentent des risques de coups à la tête. Avec ce casque polyvalent Block B, du manufacturier canadien Capix, vos enfants seront prêts à affronter tous les défis, la tête bien au chaud, que ce soit pour le patinage, la glissade ou le ski.

Casque Block B pour junior, Capix, 79,99 $

Jamais sans mes bâtons

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA CORDÉE Bâtons de randonnée, La Cordée, 59,99 $

Avec l’âge (ou les trottoirs glacés !), l’équilibre n’est plus le même. Faute de toujours avoir un bras pour s’appuyer, de bons bâtons de randonnée aident à affronter l’hiver avec plus d’assurance. Ces bâtons rétractables de La Cordée s’ajustent aux différentes tailles et permettent d’affronter toutes les conditions.

Bâtons de randonnée, La Cordée, 59,99 $

Le cou bien au chaud

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE FOENH Cache-cou épaisseur Keats Mérino, Foehn, 69,95 $

Pas toujours facile de garder le visage et le cou bien au chaud. Conçu au Québec par l’entreprise Foehn, ce cache-cou double épaisseur de tricot de laine mérinos fait le travail avec élégance. Un pourcentage (11 %) de nylon tissé augmente la durabilité tout en assurant un meilleur ajustement.

Cache-cou épaisseur Keats Mérino, Foehn, 69,95 $

Garder le contact

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE HOT POC Sac Hot Poc Sleeper pour téléphone portable, Hot Poc, 34,99 $

Le froid et les téléphones portables ne font pas bon ménage, et c’est embêtant, voire risqué, de se retrouver au milieu de nulle part sans possibilité de contacter du secours. L’entreprise Hot Poc a donc commercialisé un « sac de couchage » pour cellulaire, fait à partir de manteaux réutilisés, qu’on utilise avec un sachet chauffe-mains. Pratique et abordable.

Sac Hot Poc Sleeper pour cellulaire, Hot Poc, 34,99 $

Bouger avec ceux qu’on aime

PHOTO FOURNIE PAR LES AMIS DE LA MONTAGNE Parc du Mont-Royal, location d’équipements : patins (12 $), raquettes (14 $), skis de fond (15 $)

Vous voulez partager une activité avec les gens de votre entourage ? Offrez-leur une petite séance de patinage, de raquettes ou de ski de fond au parc du Mont-Royal. Le centre de location du lac aux Castors est ouvert tous les jours et les tarifs sont très abordables. Des cours de ski de fond sont aussi offerts.

Parc du Mont-Royal, location d’équipements : patins (12 $), raquettes (14 $), skis de fond (15 $)

Un hébergement différent

PHOTO FOURNIE PAR LES PIEDS SUR TERRE Hébergements Les Pieds sur terre, à partir de 200 $ par nuit

Vous voulez offrir une escapade qui sort de l’ordinaire ? Les Pieds sur terre vous proposent une variété d’hébergements insolites et écologiques qui deviennent encore plus magiques sous la neige. Adapté au climat, chaque hébergement propose une bonne dose d’originalité tout en restant confortable. À moins d’une heure de Montréal.

Hébergements Les Pieds sur terre, à partir de 200 $ par nuit