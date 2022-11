Les feuilles sont tombées. Il fait froid. Il fait gris. Il pleut, même. Pourquoi irait-on faire de la randonnée en novembre ? Justement, parce qu’il pleut souvent. Toute cette pluie permet de redonner de la vigueur à des chutes et à des cascades qui paraissaient quelque peu anémiques. Il existe plusieurs sentiers au Québec qui permettent d’en admirer des belles. En voici quelques-unes situées tout près l’une de l’autre, dans Lanaudière.

Marie Tison La Presse

La chute Swaggin

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La chute principale de la Swaggin est particulièrement impressionnante.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une des cascades secondaires de la rivière Swaggin

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La rivière Swaggin offre plusieurs cascades aux randonneurs.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On peut s’approcher des cascades de la Swaggin, mais il faut faire attention.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le sentier de la Swaggin fait partie du Sentier national du Québec. 1 /5









Au début du sentier de la rivière Swaggin, à Saint-Côme, un petit écriteau rappelle que la période de la chasse au chevreuil se déroule du 5 au 14 novembre. Le sentier n’est pas fermé pendant cette période, mais il est recommandé de porter des couleurs très voyantes.

Pour l’instant, pas de chevreuil en vue. On ne voit qu’un écureuil qui transporte dans sa gueule ce qui semble être de la mousse qui servira peut-être à isoler son logis pour l’hiver.

Le sentier est particulièrement boueux : il est préférable d’avoir de bonnes chaussures de marche pour faire face au défi.

Mais bientôt, un grondement sourd fait oublier la difficulté. Serait-ce déjà la chute ? Ce sont plutôt de gros rapides, une sorte d’avant-goût pour ce qui s’en vient. En effet, il faut marcher quelques centaines de mètres de plus pour arriver devant la chute principale, impressionnante, qui se déverse dans un bassin où il fait sûrement bon se baigner en plein été. On peut continuer à marcher encore quelques centaines de mètres pour visiter d’autres cascades, plus petites, mais tout aussi photogéniques : l’eau dévale avec grâce des escaliers de pierres pour poursuivre son chemin.

Avec le froid qui s’en vient, de petits glaçons se formeront probablement ici et là, ce qui promet de très jolies photos. Le gel aura un autre avantage : solidifier la boue et rendre le sentier un peu plus sympathique. Il faudra cependant se munir de crampons de randonnée pour négocier la glace qui se formera sûrement sur le sentier.

On peut revenir au point de départ. Ou on peut parcourir le sentier de la Swaggin au grand complet jusqu’à son terminus ouest, en passant par le sommet du Tranchant.

La chute à Bouleau

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La chute à Bouleau est une série de rapides sur le sentier de la Boule.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La pancarte annonçant la chute à Bouleau a connu de meilleurs jours.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’attrait du sentier de la Boule réside davantage dans la beauté de la forêt que dans l’importance de la cascade.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le sentier de la Boule est fermé pendant la chasse au chevreuil. Dans les autres sentiers, mieux vaut porter des couleurs voyantes. 1 /4







Le sentier de la Boule a le même point de départ que le sentier de la Swaggin. Le petit écriteau au départ est cependant plus rabat-joie : le sentier est carrément fermé pour la période de la chasse au chevreuil, du 5 au 14 novembre. Il sera toutefois aussi beau à la mi-novembre.

On profite des derniers jours avant la fermeture pour explorer le sentier en traversant la passerelle qui franchit la rivière L’Assomption. Le secteur est moins visité que le précédent, c’est donc un peu moins boueux.

En fait, le sentier est chargé d’aiguilles de pin qui forment un coussin confortable ou de feuilles mortes qui craquent sous la semelle.

Tout à coup, un gros remue-ménage : ce sont deux gélinottes huppées qui décollent avec fracas.

On sent que les rapides ne sont pas loin : de l’écume commence à former de grands motifs sur la rivière en fonction des courants et des contre-courants. Effectivement, après quelques minutes de randonnée, on voit la rivière L’Assomption s’engouffrer dans de gros rapides. Un petit panneau à demi arraché fait savoir qu’il s’agit de la chute à Bouleau. C’est joli, mais pas aussi impressionnant que la chute Swaggin. L’attrait du sentier réside donc davantage dans la forêt elle-même, avec ses pins qui sentent bon et son sol couvert de mousse bien verte.

La chute à Bull

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le parc régional de la Chute-à-Bull est petit, mais très pittoresque.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les sentiers du parc de la Chute-à-Bull ne présentent pas de difficulté.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La chute à Bull fait 18 mètres de haut. 1 /3





Tant qu’à être dans le coin, pourquoi ne pas aller faire un petit tour au parc régional de la Chute-à-Bull ? Les sentiers de randonnée ne sont pas très longs, mais ils sont particulièrement pittoresques, à commencer par celui qui suit la rivière de la Boule et qui mène à la chute elle-même.

Des panneaux d’interprétation placés le long du chemin permettent d’en apprendre davantage sur la drave qui avait lieu sur la Boule, un affluent de la rivière L’Assomption, au XIXe et au début du XXe siècle.

Ils permettent notamment de savoir que c’est M. Henry Bull, le premier exploitant forestier du coin, qui a donné son nom à la chute et à la rivière.

Des petites cascades agrémentent le sentier jusqu’à la chute elle-même, d’une hauteur impressionnante de 18 m. Durant la période de la drave, on avait bâti une glissoire de bois tout à côté de la chute pour permettre aux billots de bois de descendre de façon un peu moins chaotique. Il ne reste que quelques bouts de bois de cette infrastructure.