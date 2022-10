Plus que de la chasse et de la pêche dans les pourvoiries

Depuis toujours, on associe les pourvoiries à la chasse et à la pêche. Toutefois, elles sont de plus en plus nombreuses à offrir des activités de plein air, comme le kayak, la randonnée pédestre et la raquette. Leur but ici est d’attirer une nouvelle clientèle et de rester ouvertes toute l’année.

Marie Tison La Presse

« C’est quasiment depuis la création des pourvoiries que certaines offrent des activités de plein air, mais c’était demeuré un produit méconnu », affirme Josiane Lavallée, responsable des communications et du marketing à la Fédération des pourvoiries du Québec.

Au Domaine Bazinet, à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, dans Lanaudière, on a commencé à implanter des activités de plein air il y a presque 30 ans. « Lorsque mes parents ont acheté la pourvoirie, confirme Cindy Auger. Ils se sont dit : “La pêche, oui, mais il faut aussi faire des activités pour toute la famille.” »

Ils ont commencé par offrir des activités nautiques, comme la location de pédalos, de kayaks et de canots. « Il y a 30 ans, c’était quand même spécial de voir ça en pourvoirie, c’était novateur », observe Cindy Auger.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les activités de plein air ne manquent pas en été au Domaine Bazinet, dans Lanaudière.

Nouvelles activités et retour aux sources

Au cours des années, les propriétaires ont introduit de nouvelles activités comme des glissades de neige, une patinoire extérieure, des sentiers de raquette, « dont une pour les jeunes enfants : on a accroché des toutous dans les arbres, un peu comme une chasse au trésor ».

Depuis 2014, Cindy Auger et son conjoint se sont joints au père de Mme Auger, Benoît, pour devenir copropriétaires du Domaine Bazinet. Ils continuent d’ajouter des activités de plein air d’année en année. « Cette année, ça pourrait bien être des pistes de ski de fond, on n’en avait pas encore », indique Cindy Auger.

Des pêcheurs purs et durs qui voyagent en gang de gars pour pêcher, ça existe encore, mais c’est vieillissant, cette crowd-là. Cindy Auger, copropriétaire du Domaine Bazinet

Josiane Lavallée, de la Fédération des pourvoiries du Québec, note qu’il y a effectivement eu une diminution de la relève au cours des années. « Mais depuis deux ans, avec la pandémie, il y a un retour aux sources, s’enthousiasme-t-elle. Il y a une augmentation considérable de l’émission de permis de chasse et de pêche. »

Au Domaine Bazinet, on prend des mesures pour encourager la relève. Les petites familles qui viennent profiter des installations de plein air sont souvent des néophytes en ce qui a trait à la pêche. « Tous les lundis, on offre un cours de pêche pour débutants, indique Cindy Auger. On fait un cours théorique, puis un cours pratique, pour qu’ils soient prêts pour le reste de la semaine. »

Toutefois, on ne s’attend pas à ce qu’ils passent la semaine à pêcher du matin au soir. « Garder un enfant de 5 ans 12 heures par jour dans une chaloupe, ce n’est pas facile, commente Josiane Lavallée. On va faire une petite matinée de pêche, on va l’initier à ça, les parents sont contents. »

PHOTO FOURNIE PAR LE DOMAINE BAZINET Des glissades pour les petits clients du Domaine Bazinet

En hiver aussi

L’ajout d’activités de plein air permet à plusieurs pourvoiries d’ouvrir leurs portes en hiver, une saison plus tranquille lorsqu’on parle de chasse et de pêche.

En mai et juin, c’est l’ouverture de la pêche, tout le monde a très hâte, alors c’est beaucoup de pêcheurs qu’on reçoit. Dès qu’on tombe dans les vacances scolaires, c’est principalement des petites familles qu’on voit. L’automne, les pêcheurs reviennent et, en hiver, on retombe en mode famille. Cindy Auger, copropriétaire du Domaine Bazinet

Josiane Lavallée indique qu’une centaine de pourvoiries, sur les 330 que compte le réseau, ouvrent leurs portes à longueur d’année. Une cinquantaine d’entre elles offrent de la pêche blanche. Pour les autres, on parle d’hébergement, de relais de motoneiges ou d’une offre d’activités de plein air.

« Le plein air, c’est une bonne chose, c’est une belle opportunité pour les pourvoyeurs, affirme Cindy Auger. Ça montre aux gens qu’on n’est pas juste des places super éloignées dans le fond des bois, avec des camps rustiques, pas d’électricité, pas d’eau. Ça donne une meilleure image. »