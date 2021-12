Que peut-on offrir à un amoureux du plein air lorsqu’on n’a pas grand temps pour magasiner, qu’on n’a pas vraiment d’inspiration et qu’on a un budget limité ?

Marie Tison La Presse

En fait, pas besoin d’aller bien loin. Il y a plein de trucs intéressants, beaux, bons, pas chers, placés tout à côté des caisses enregistreuses des boutiques de plein air. L’idée derrière ces étalages, c’est évidemment de tenter les clients pris dans une file qui n’avance pas vite, vite. Or, les objets proposés peuvent très bien se glisser sous le sapin ou dans le bas de Noël.

Le bon vieux foulard tubulaire, par exemple, mieux connu sous la marque de commerce Buff. L’amateur de plein air possède déjà probablement deux ou trois de ces foulards, mais il est toujours prêt à ajouter une nouvelle couleur à sa collection, ou à mettre la main sur un foulard qui a des caractéristiques particulières. On trouve ainsi des foulards tubulaires en laine mérinos ou avec des bandes réfléchissantes.

On retrouve aussi souvent sur les étalages à proximité des caisses des casquettes, des tuques, des mitaines, des gants et des chaussettes.

Bien sûr, les sérieux adeptes de plein air sont déjà équipés de lainages en tous genres, mais justement, plus ils sont sérieux, plus ils usent ces accessoires et en abusent.

Les mitaines se perdent, les chaussettes se percent, les gants se brûlent près des réchauds… Une nouvelle paire fera toujours plaisir. C’est la même chose pour les mini-crampons, qui ont tendance à s’émousser avec le temps (et avec les aventures en sentier).

Idée lumineuse

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les foulards tubulaires sont partout. Avec raison. Ils sont très polyvalents et les amateurs de plein air en font une collection.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les crampons refont leur apparition dans les boutiques de plein air.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Chaussettes, sachets chauffants pour les mains et les pieds… : des idées de cadeaux particulièrement chaleureux

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE On trouve toujours des gels et des barres énergétiques dans les étalages disposés près des sorties des boutiques de plein air. Parfois, quand on attend en file, on a faim…

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les amateurs de plein air ont toujours besoin de gourdes de différents formats. 1 /5









Un autre classique de l’étalage de sortie, c’est la lampe frontale. On offre souvent un modèle simple, pas très cher, ce qui peut constituer un complément à la lampe frontale ultra-sophistiquée, mais qui peut se décharger au pire moment, que les mordus de plein air possèdent souvent. Une toute petite lampe frontale glissée dans le fond d’un sac à dos a fréquemment sauvé des randonneurs surpris par la tombée de la nuit.

On trouve souvent des produits d’entretien sur les étalages de sortie, comme des savons et imperméabilisants créés spécifiquement pour les vêtements en Gore-Tex (Nikwax et Grangers). C’est évidemment un cadeau qui manque de poésie, mais ces produits sont plutôt chers, et il faut toujours en racheter. Un amateur de plein air pas trop sentimental pourrait ainsi apprécier quelques bouteilles de savon (il apprécierait encore plus une offre pour nettoyer et imperméabiliser ses vêtements en Gore-Tex, mais ça, c’est une autre histoire !).

Les sachets chauffants pour les mains et les pieds ont aussi fait leur apparition sur les étalages. C’est un produit que de nombreux amateurs de plein air consomment en quantité industrielle, notamment les grimpeurs de glace et les campeurs d’hiver. D’autres gardent des sachets dans leur sac à dos pour les situations d’urgence. Glisser des sachets neufs dans de nouvelles mitaines ou des chaussettes permettrait de créer un cadeau particulièrement chaleureux. On peut compléter le tout avec une crème pour les pieds froids (Akileine) offerte à La Cordée.

Les boutiques de plein air proposent aussi des bouteilles thermos de différents formats. C’est un cadeau qui va plaire aux randonneurs particulièrement maladroits qui ne cessent de cabosser leur thermos (une bouteille thermos trop cabossée perd une partie de son isolation).

« Gugusses » en tous genres

Les « gugusses » ne manquent pas sur les étalages près de la sortie, des sirènes d’alarme pour les coureurs jusqu’aux allumettes imperméables en passant par les couvertures d’urgence, les petites cartouches de carburant, les pailles réutilisables et les mini-mousquetons. Si on ne risque pas de se tromper avec les allumettes imperméables et les couvertures d’urgence (c’est quelque chose qui devrait se retrouver dans les sacs à dos de tous les amateurs de plein air), il faut faire plus attention avec le carburant : les réchauds ne demandent pas tous le même type de gaz, il faut savoir ce que l’être cher utilise. Encore là, on ne parle pas du cadeau le plus romantique qui soit.

Les étalages regorgent également de barres et de gels énergétiques de toutes sortes. Ça peut être l’occasion de concocter un éventail de barres et de gels pour permettre à son amateur de plein air préféré de découvrir et de comparer de nouveaux produits.

Si l’inspiration continue à manquer, les boutiques de plein air offrent des cartes-cadeaux qui peuvent certainement dépanner.

Ce ne sont pas uniquement des produits à bas prix qui se retrouvent près des caisses. À la boutique MEC du Marché central, on a positionné des kayaks autovideurs (sit-on-top) et des planches à pagaie à proximité de la sortie. Ça ne se glisse pas très bien dans un bas de Noël, mais ça peut quand même faire plaisir !