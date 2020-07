Au printemps et à l’automne, on voit plus de tiques adultes. En été, on voit plus de nymphes. Or, nous sommes pas mal moins bons à repérer les nymphes sur notre corps parce qu’elles sont plus petites. Elles risquent donc de passer plus de temps sur notre corps et donc de transmettre la bactérie, si elles sont porteuses.