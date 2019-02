Des voyages pour tous les goûts

Photo Marco Garcia, archives The New York Times

VIOLAINE BALLLIVY, STÉPHANIE MORIN

La Presse En photos et en mots: voici une sélection de destinations qui saura plaire aux familles, aux oiseaux urbains et aux grands aventuriers. Aussi, trois propositions qui ont étonné notre équipe de rédaction.

Pour les familles Hawaii, États-Unis Caroline Jacques, alias Maman globe-trotteuse, y a passé trois semaines en famille cet hiver. Les plus de la destination? «Déplacements aisés, sécurité, plages propres et surveillées, rythme de vie cool...» Les «époustouflants paysages lunaires» ont aussi beaucoup marqué la famille de cinq. Le dernier mot à Claude Morneau, des guides Ulysse: «La culture locale est riche d'histoire, et les habitants des îles sont d'une gentillesse proverbiale.» Le Cap, Afrique du Sud Marie-Josée Richer a l'habitude des voyages en famille: elle vient de passer un an à bourlinguer avec ses trois garçons, qui ont adoré Le Cap. «La ville est vaste, remplie de nature et offre beaucoup d'activités», qu'il s'agisse d'observer les phoques, de gravir la Table Mountain ou d'explorer les marchés du port, énumère la cofondatrice de Prana. Mieux: 2019 sera particulièrement propice pour y aller alors que Hopper prédit une baisse de 28,4% des tarifs aériens par rapport à 2018. La Croatie Populaire depuis quelques années déjà, la Croatie continue de ravir les coeurs des Québécois. «La valeur qualité-prix y reste très bonne», note Patrick Giguère, directeur de Voyage Constellations, où l'on constate encore «une forte hausse de la demande pour cette destination». «Les villages millénaires de la côte dalmate sont magnifiques, observe le blogueur Ian Boudreault. C'est là qu'on voit les plus belles eaux de la Méditerranée.» Pour la vie urbaine

Agrandir Buenos Aires, Argentine PHOTO JOAO PINA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Buenos Aires, Argentine La capitale de l'Argentine est «la plus belle ville que j'ai visitée!», lance d'emblée Véronique Capra, vice-présidente de Voyages Bergeron. «Elle est bondée de petits restaurants, très animée, mais on peut aussi visiter des quartiers historiques.» «C'est un très beau mélange entre l'Amérique latine et l'Europe», renchérit Martin Arseneault, de la Cordée. Hambourg, Allemagne Hambourg vient de subir une importante cure de revitalisation, couronnée par la construction d'une salle de concert à l'architecture spectaculaire, la Philharmonie de l'Elbe. «Le quartier de Speicherstadt avec ses canaux, ses immenses entrepôts en briques rouges datant de l'ère industrielle qui côtoient des bâtiments de même volume, mais résolument contemporains est fascinant», raconte Martin Faucher, directeur du Festival TransAmériques, qui conseille d'y aller en faisant un arrêt à Berlin, à deux heures de train seulement. Miami, États-Unis Relaxer à la plage ou découvrir une ville? Miami permet de combiner les deux, à quelques heures de vol - direct! - de Montréal, remarque Sam Char, de Sunwing, qui louange la «vie nocturne dynamique et les restaurants de classe mondiale». Sans parler des amateurs d'art, qui seront servis à Wynwood, ce quartier industriel transformé en musée de rue. «Le prix d'un voyage vers Miami est plus qu'abordable, renchérit Alexis Roy, des Vols d'Alexis. Il y a souvent des vols sous les 150 $ aller-retour depuis Plattsburgh.» Pour la grande aventure

Agrandir Éthiopie Photo Jehad Nga, archives The New York Times

Éthiopie Ce pays peu visité a beaucoup à offrir, estime Robert Bérubé, des Routes du Monde. En vrac: paysages spectaculaires (dont la vallée du Rift), déserts, parcs fauniques, trésors historiques (notamment les églises monolithiques de Lalibela) et expérience humaine fascinante auprès de différents peuples. Groenland Pour Richard Rémy, des Karavaniers, les plus beaux paysages du monde se trouvent sur la côte Est du Groenland. «La lumière est magique», dit-il, surtout en juin et juillet, quand la clarté s'étend sur 24 heures. Fait étonnant: il y fait beau en général, entre 10 et 20 °C, résultat du «jeu entre le Golf Stream et l'épaisse calotte glacière qui crée une zone de haute pression». Kirghizistan Ce pays d'Asie centrale, situé sur la Route de la soie, attire un nombre croissant de voyageurs. «C'est un pays à découvrir», lance Ariane Arpin-Delorme, fondatrice de l'agence Esprit d'Aventure, qui insiste pour dire que les craintes qu'inspire la destination ne sont pas fondées. À savoir: le pays a inauguré 2700 km de nouveaux sentiers de randonnée. Et aucun visa n'est exigé pour les Canadiens. Nos coups de coeur

Agrandir La Géorgie photo Vano Shlamov, archives agence france-presse