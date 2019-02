L'ère de l'expérience de voyage

Le géant qui nuit... ou qui aide?

Avec l'essor de l'économie de partage, les rubriques «Activités» des guides de voyage ont pris de sacrées rides. De plus en plus de voyageurs se tournent vers des plateformes en ligne pour dénicher aventures et ateliers organisés par des habitants du lieu visité, qu'ils soient pros, simples particuliers ou même bénévoles. Sentant la bonne affaire, Airbnb a tôt fait de mettre son nez dans le dossier; le poids lourd numérique va-t-il, une fois encore, venir brouiller les cartes?

Après le développement de solutions d'hébergement et de transport issues de l'économie collaborative, c'est au tour de l'organisation d'activités touristiques de connaître un chamboulement de l'offre et de la demande. Applications et sites internet facilitant la mise en relation entre touristes et animateurs, guides ou prestataires de services de tous poils essaiment désormais sur l'internet. S'initier à la calligraphie à Tokyo? Apprendre à cuisiner des tacos à Mexico? Trouver un guide pour un safari en Afrique du Sud? Ou pour une simple balade à vélo italienne? Tous ces divertissements sont désormais à portée de clic par l'intermédiaire de portails agrégateurs, généralistes ou spécialisés: TourMega, Withlocals, GetYourGuide, etc.

Un appétit à combler

C'est le cas de Cookly, plateforme cofondée en 2016 à Bangkok par le Gatinois Etienne Marleau-Rancourt et son complice Benjamin Ozsanay, qui offre un large éventail de cours et d'ateliers culinaires dans près d'une trentaine de pays. À l'origine du projet, le tandem a rapidement constaté, en arrivant en Thaïlande, qu'il avait peiné à trouver par lui-même des cours de cuisine locale.

«On a vu qu'il y avait vraiment un vide entre l'accessibilité pour les touristes et la visibilité pour les écoles de cuisine. On a visité plusieurs écoles pour voir si c'était un besoin de leur côté et ça s'est rapidement avéré. On a donc développé notre propre plateforme», relate le jeune entrepreneur québécois. La mayonnaise n'a pas tardé à prendre: la clientèle et l'offre se sont développées et diversifiées en l'espace de quelques mois.

Aux côtés de ces nouvelles pousses, les plateformes de la première heure sont plus que jamais actives. La canadienne ToursByLocals, qui vient de souffler ses 10 bougies, regorge de services de guides locaux spécialisés, d'excursions et d'activités partout sur le globe. Quant au précurseur Greeters, né en 1992, il va beaucoup plus loin dans le concept de l'«économie de partage», puisqu'il permet de faire le pont entre touristes et guides bénévoles dans plus de 250 destinations.