iMotoneige: un écosystème hivernal au bout des doigts

Depuis quelques années, les amateurs peuvent compter sur l'application iMotoneige, qui se bonifie d'année en année.

Cette année, ce sont plus de 600 points de service qui sont recensés, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

On trouve ainsi un vaste choix d'hébergements, de lieux de restauration et de ravitaillement, sans compter les attraits d'intérêt pour les motoneigistes ainsi que les plus beaux points de vue.

https://snowmobileinquebec.com/fr/