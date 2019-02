Voyages: surprise, on part!

Charles-Édouard Carrier

Collaboration spéciale La Presse La Presse Le téléphone sonne. Faites votre valise en vitesse: des vêtements d'été, pour une semaine. Destination? Aucune idée, tout a été préparé à votre insu. Partir en voyage est déjà excitant, imaginez lorsque l'itinéraire a été planifié secrètement, dans le but de vous surprendre. Récits et conseils pour des voyages-surprises réussis.

Fais ta valise... Ils ont décidé de faire plaisir à un ami ou un conjoint. Parce qu'ils savaient qu'un voyage mystère aurait l'effet d'un feu d'artifice et que le projet serait accepté avec joie. Témoignages d'organisateurs et de voyageurs qui ont vécu l'expérience du voyage-surprise. Une Mustang à Las Vegas Cette année-là, tour à tour, les amis de Charles Pagé-Rainville célébraient leur 30e anniversaire: «On a organisé des événements pour tout le monde. Dans mon cas, je m'attendais à avoir un souper, un chalet, quelque chose du genre.» Il était loin de se douter que la journée de son anniversaire, ses amis allaient le «kidnapper» au travail, lui donner 30 minutes pour faire sa valise à la maison et s'envoler avec lui vers Las Vegas. «Arrête tout, tu t'en viens avec nous autres. Ça s'est passé comme ça», se souvient-il. À l'aéroport, juste avant de passer la douane, on lui a remis son billet et un téléphone : au bout du fil ses parents: «Ma mère m'a dit qu'elle venait de virer 800 $ dans mon compte, en me souhaitant un week-end de rêve.» Sur place, tout avait été planifié au quart de tour: l'arrivée d'un autre ami, la location d'une Mustang décapotable, l'escapade dans le désert, un spectacle sur la Strip, etc. «La préparation est aussi importante que le voyage, croit Charles Pagé-Rainville. C'est toute la mise en scène - le kidnapping, la collaboration avec l'employeur, les parents, les fausses pistes, les surprises les unes à la suite des autres - qui a rendu ma première fois à Vegas aussi mémorable.» Le point de vue de l'organisateur: Gabriel Grenier «Charles est un gros fan de Céline alors à l'approche de ses 30 ans, j'ai eu le flash de l'emmener voir son spectacle à Vegas. Malheureusement, à l'atterrissage, on a appris qu'elle avait annulé son show. On s'est ajustés, dernière minute, pour aller voir Love, du Cirque du Soleil. [...] En planifiant plusieurs mois d'avance, le concept était de faire une escalade de surprises. Au moment où Charles pensait avoir tout vu, il y avait quelque chose d'autre qui s'ajoutait constamment.» DIX ANS ET UN ROAD TRIP DANS LE DÉSERT

Agrandir Photo fournie par Fanny Lefort

Lorsque Fanny Lefort a vu passer une vente de billets d'avion pour le Nevada, elle a sauté sur l'occasion: «Un de nos rêves était de partir en road trip dans le désert. Alors sans trop réfléchir, j'ai acheté deux billets pour souligner nos 10 ans ensemble. Avec un petit garçon de 3 ans et une boîte de production à gérer, c'est un autre niveau de planification. Fallait que ça se fasse sur un coup de tête, parce que trop réfléchir aurait fait paraître les choses trop complexes.» Pour libérer l'agenda et informer leur petit garçon du départ imminent, Fanny Lefort a élaboré tout un scénario qui impliquait un faux tournage avec un de leurs clients près de l'aéroport. Après trois mois de préparation, elle annonce à son amoureux qu'ils prendront non pas la direction d'un plateau de tournage, mais bien celle du Nevada. «Ensuite, je lui dévoilais au fur et à mesure les activités. C'était comme déballer plein de cadeaux de Noël pendant cinq jours.» Celle qui adore planifier et préparer des voyages en était à sa première surprise d'une telle envergure. «C'est différent quand c'est quelque chose dont tu parles depuis longtemps. Le fait d'avoir concrétisé ce projet commun a rendu le voyage très spécial, encore plus magique.» Le point de vue du voyageur: Olivier Normandin «C'est après coup que j'ai compris l'ampleur de toute la planification. Jamais je ne me suis douté d'un voyage comme ça pour célébrer nos 10 ans. Elle a bien intégré tout l'entourage pour tenir le secret puisque tout le monde était dans le coup. [...] Une fois là-bas, le fait de ne pas anticiper, de découvrir jour après jour de nouvelles surprises me donnait l'impression de voyager comme un enfant, comme si je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. C'était de l'émerveillement en permanence.» PARIS, LE TEMPS D'UN SPECTACLE

Agrandir Photo fournie par Nadine Lauzon

Un aller-retour à Paris en moins de 48 heures, pourquoi pas? C'est ce qu'a préparé Nadine Lauzon pour souligner le 40e anniversaire de naissance de son ami d'enfance: «C'est quelqu'un de très important dans ma vie, il est le parrain de ma fille, on se connaît depuis toujours et il a un coeur énorme.» Pour l'occasion, elle l'a invité dans une toute petite salle de spectacle de Montmartre pour aller voir Zebrahead, un de ses groupes favoris. «Je me suis mise de connivence avec sa blonde pour la préparation, et le seul indice a été de lui dire qu'il avait besoin d'un passeport.» La destination a été révélée au moment de passer la sécurité à l'aéroport. Son conseil pour en faire un succès? «Il faut que la personne aime les surprises. Quelqu'un qui n'aime pas sortir de sa zone de confort, c'est autre chose. Il faut être prêt à se laisser surprendre. Ce sont les petites attentions qui font la réussite d'une surprise comme ça, c'est la magie du moment», résume Nadine Lauzon. Le point du vue du voyageur: Nicolas-Alexandre Noël «Elle m'avait donné quelques indices et comme j'ai toujours eu un petit côté inspecteur, j'ai fait des recherches qui m'ont mis sur la bonne piste. [...] Nadine et moi, on est habitués aux folies et aux coups de tête. Qu'elle ait eu cette idée-là pour moi, c'était vraiment hallucinant. L'attention était géniale. Elle a ciblé le bon cadeau, pour la bonne personne. C'est beau de voir que ton amie te connaît aussi bien que ça.» PENSER À TOUT

Agrandir Pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux faire quelques vérifications avant de prendre la route de l'aéroport: les billets d'avion offrent-ils assez de flexibilité? La personne invitée a-t-elle une assurance voyage? Les passeports sont-ils en règle? Photo Getty Images

Pour mener à bien le projet d'un voyage-surprise, il importe de prendre quelques précautions supplémentaires. La meilleure des idées et le plus exaltant des scénarios peuvent vite tourner au vinaigre si quelques détails essentiels ont été négligés. Les billets d'avion Debbie Cabana, directrice, marketing, médias sociaux et relations publiques, chez Transat, conseille aux personnes qui désirent faire ce genre de surprise de bien se renseigner auprès de leur transporteur aérien ou voyagiste afin de se prévaloir de billets sous la classe tarifaire qui offre le plus de flexibilité possible. «Pour effectuer des modifications, tout dépend du type d'achat, de la destination et de la classe tarifaire du billet acheté», précise-t-elle. Par exemple, chez Transat, avec les Éco tarifs, on peut annuler ou modifier un vol gratuitement ou moyennant un supplément. La personne ne peut pas partir et les billets sont achetés? Du côté de Sunwing, on accepte de modifier les noms et les dates de naissance, peu importe s'il s'agit d'une réservation de vol seulement ou d'un forfait vacances. «En général, les frais associés à ce genre de changement augmentent lorsqu'on se rapproche de la date de départ», explique Rachel Goldrick, directrice principale des communications chez Sunwing. L'entreprise propose le plan de protection Exemption frais d'annulation qui permet d'annuler un voyage ou d'y apporter des modifications jusqu'à trois heures avant le départ. «Avec cette protection, les clients qui achètent un vol ou des vacances en cadeau-surprise pourront recevoir un remboursement intégral s'ils annulent leur voyage, assure Mme Goldrick. Cela dit, ce remboursement risque d'être sous forme de bons de voyage si l'annulation est effectuée peu de temps avant la date de départ.» Les assurances Comme pour tout voyage à l'étranger, il est recommandé d'avoir une assurance voyage. Même si certaines assurances peuvent être contractées en ligne et que, techniquement, l'organisateur pourrait remplir le formulaire au nom de la personne qu'il invite, Annie Gauthier, conseillère en communication et porte-parole à CAA-Québec, ne le recommande pas: «On pourrait ne pas être au courant de l'état de santé de la personne et omettre des détails importants. Advenant un problème causé par une condition existante avant le départ, il se pourrait fort bien que l'assurance ne soit pas valide.» Alors, il faudra faire preuve d'originalité pour demander à la personne si elle possède une assurance voyage, sans éveiller de soupçons, et dans la négative, peut-être envisager de lui annoncer le départ un peu plus tôt pour qu'elle puisse prendre les arrangements nécessaires. Le passeport Lorsqu'on planifie un voyage-surprise à l'extérieur du pays, la personne doit non seulement pouvoir quitter le Canada, mais aussi répondre aux exigences d'entrée une fois à destination. À priori, cela requiert d'avoir un passeport valide. Puis, il faut savoir que les conditions d'entrée varient d'un pays à l'autre. Par exemple, dans certains cas, le passeport doit être valide six mois après la date d'entrée au pays ou de sortie du pays. Les bureaux du gouvernement canadien qui offrent des services consulaires dans le pays que l'on prévoit visiter détiennent habituellement des informations à jour à ce sujet. Si un nouveau passeport doit être demandé, le gouvernement canadien offre des services urgents et express pour délivrer le document plus rapidement (de 24 heures à 9 jours ouvrables). Cependant, une preuve de voyage peut être exigée, comme un billet d'avion ou une déclaration écrite dans le cas d'un voyage en voiture. Finalement, si l'invité détient un casier judiciaire, il faut redoubler de vigilance quant aux restrictions qui peuvent s'appliquer dans certains pays. Consultez le répertoire des ambassades et consulats du Canada à l'étranger: https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats DES AGENCES COMPLICES

Agrandir Certaines agences offrent la formule voyage mystère, concept dans lequel le voyageur ne découvre la destination pour laquelle il s'envolera qu'une fois arrivé à l'aéroport. PHOTO GETTY IMAGES