Croisères: cinq fleuves à découvrir

Mékong

Ce fleuve asiatique, qui prend sa source sur le haut plateau tibétain, s'étire sur plus de 4500 km et traverse six pays avant de se jeter dans la mer, au sud du Viêtnam. Les bateaux de croisière n'en explorent qu'une infime portion, entre Phnom Penh, au Cambodge, et Hô Chi Minh-Ville, au Viêtnam. Entre ces deux pôles, la croisière proprement dite dure huit jours, sur des bateaux d'une trentaine de passagers. En revanche, les séjours sont souvent prolongés avec des excursions en avion. Quand y aller? Entre novembre et février, lorsque la température est (un peu) plus fraîche et que la saison des pluies est terminée.

Mississippi

Qu'ils soient à aubes ou non, les bateaux qui naviguent sur The Big Muddy se limitent souvent à un seul segment du grand fleuve américain, puisque pour le parcourir en entier, il faut compter plus de 20 jours sur l'eau... La section la plus au nord, entre Saint Paul (Minnesota) et St. Louis (Missouri), est considérée comme la plus panoramique. La faune y est aussi plus riche. Au sud, le fleuve s'élargit et prend sa couleur brune caractéristique. À savoir: le tout nouveau American Song, de la société de croisières American, a fait le mois dernier son voyage inaugural entre La Nouvelle-Orléans et Memphis, au Tennessee, avec à bord 184 passagers. Un autre bateau, l'American Harmony, viendra s'ajouter à la flotte en 2019.