Des croisières plus vertes?

À bord des géants des mers, les vacanciers profitent à plein de tout ce que les séjours sur l'eau peuvent offrir. Dans l'abondance, voire parfois l'excès, ils consomment souvent sans compter. Or, l'empreinte écologique d'une croisière est énorme. Qu'en est-il des efforts que les croisiéristes mettent en oeuvre pour rendre leur industrie plus verte?

Depuis quelques années, les entreprises de croisières tentent de limiter l'impact de leurs activités sur l'environnement. Formation des employés, approvisionnement en produits locaux en cours de trajet, éclairage intelligent, recyclage des huiles de cuisson, détergents et produits nettoyants biodégradables, etc. Inévitablement, elles font aussi la guerre aux plastiques et aux objets à usage unique comme les pailles, les verres jetables et les produits de toilette que l'on retrouve dans les cabines.

Impliquer les voyageurs

Sachant que les déchets sont incinérés à bord, recyclés, déposés à quai ou jetés à la mer (lorsqu'il s'agit de nourriture), de réels efforts doivent être faits pour en limiter la quantité. «Pour ça, il faut avoir plus de publicité sur les bateaux pour éduquer la clientèle quant à la gestion et au tri des déchets. Et il faut aussi sensibiliser au gaspillage, surtout lorsqu'il y a des buffets à volonté. On doit amener les vacanciers à profiter de la croisière tout en limitant l'impact sur l'environnement», croit Shirley Bu, gérante de Voyage Vasco Centre-Ville. Il y a donc une responsabilité partagée entre les entreprises et les vacanciers pour arriver à réduire la consommation à bord et améliorer la gestion des déchets.

Le carburant: le réel enjeu

Toutefois, pour Claude Villeneuve, professeur titulaire au département des sciences fondamentales et directeur de la Chaire en écoconseil à l'Université du Québec à Chicoutimi, ces efforts sont nettement insuffisants. De son propre aveu, l'industrie maritime est très peu réglementée à l'échelle mondiale et cette réalité n'encourage certainement pas la mise en place de pratiques qui visent à limiter son empreinte écologique. «Le gros impact des bateaux, c'est essentiellement le carburant, et il y a peu de technologies de rechange. En croisière, on parle de 100 à 400 L de mazout par jour par personne, calcule M. Villeneuve. C'est la qualité du carburant qui détermine les émissions atmosphériques et c'est la quantité de carburant qui détermine les émissions de gaz à effet de serre.»