L'industrie hôtelière s'adapte aux attentes des familles

Après lui avoir longtemps tourné le dos dans les zones urbaines, l'industrie hôtelière s'adapte enfin à l'accueil d'une clientèle familiale qui, faute d'offre, s'était tournée ces dernières années vers la location entre particuliers via des plateformes comme Airbnb.

«Les enfants ça fait du bruit, ça dérange la clientèle, ça prend de la place» ou «Sur un menu enfant on ne gagne rie : ils n'ont qu'à aller chez McDo !», c'est ce qu'entendait chaque jour, à l'été 2012, de la part d'hôteliers et de restaurateurs, Frédéric Martz, cofondateur de la PME Welcome Family.

Un ami lui ayant relaté son tour du monde en famille où «les enfants étaient accueillis partout comme des rois avec des équipements adaptés, des jeux», il réalise que la France est sérieusement à la traîne.

«Au Canada, le menu enfant, c'est toute la carte en portion réduite. En France, ça se résume souvent aux "croquettes-frites"», déplore M. Martz.

Il crée alors Welcome Family, pour aider hôtels et restaurants à mieux accueillir les enfants en leur fournissant chaises hautes, rehausseurs, tables à langer, kits (coloriages, ballons, crayons, nounours...) et même une mini bibliothèque à installer dans un coin de pièce.

Présente au salon professionnel Equip'Hotel, jusqu'à jeudi à Paris Expo, la PME française a vendu à 20 000 exemplaires au géant américain du fast-food McDonald's, une chaise bébé de sa conception, dont les pieds dessinent le «M» du logo de l'enseigne.

Si en France, l'hébergement familial est traditionnellement assuré par les résidences de vacances (Belambra, VVF, Club Med, Pierre et vacances, etc.) dans les zones touristiques, villes balnéaires et stations de montagne, en revanche il a longtemps été négligé dans les zones urbaines.

Pourtant à Paris, la fréquentation des hôtels est assurée pour moitié par une clientèle venue pour ses loisirs - et le restant, par les déplacements professionnels.

Seulement 5 % de l'offre

«Il y a dix ans, pour se loger avec des enfants, un couple devait louer deux chambres communicantes, ce qui doublait le prix et revenait très cher pour les familles», rappelle Stéphane Botz, associé KPMG pour le tourisme, l'hôtellerie et les loisirs.

L'arrivée de plateformes de locations touristiques telles qu'Airbnb ou Abritel-Homeaway a changé la donne «en offrant en ville, des hébergements plus confortables et bien plus abordables pour les familles», dit-il.

En outre, l'environnement urbain s'est modifié ces dernières années, en développant une offre de services (ateliers pour enfants dans les musées...) et de transports plus diversifiée (pistes cyclables, vélos, trottinettes en location), amenant l'hôtellerie à prendre en compte cette nouvelle clientèle, souligne M. Botz.

Mais aujourd'hui, en ville, l'hébergement hôtelier adapté aux familles ne représente que 5 % d'une offre qui se diversifie lentement.

«Nous visons de plus en plus cette clientèle: c'est un marché extrêmement important, or l'hôtellerie n'a pas toujours été pensée pour les familles», admet Olivier Cohn, directeur général de la chaîne hôtelière américaine Best Western.

«Aujourd'hui dans tous nos projets de rénovation, nous nous attachons à transformer les espaces pour avoir plus de grandes chambres. C'est aussi une manière de récupérer des parts de marché par rapport à Airbnb, parce que c'est une cible que l'on a abandonnée dans le passé», dit-il à l'AFP.

Ainsi pour les quelque 160 hôtels que compte la capitale, dont les chambres mesurent 12 m2, adaptation rime avec restructuration. Certains hôteliers, lorsqu'ils entreprennent des travaux d'ampleur, «envisagent d'offrir des petits appartements accueillant des familles», rapporte M. Botz.

Des enseignes économiques comme Novotel ou Ibis Styles (groupe AccorHotels) ont toutefois développé une offre famille avec des chambres pour quatre: les enfants y dorment généralement dans un canapé-lit. La première «invite» les enfants et leur offre le petit déjeuner, la deuxième lance des offres promotionnelles et propose jeux de société, animations et «ateliers créatifs» pendant les vacances.

En parallèle, de nouveaux concepts émergent comme celui de France Hostels, un réseau d'auberges de jeunesse qui cible une clientèle familiale et de jeunes voyageurs ou encore Mama Shelter, qui dispose de chambres communicantes et offre aux moins de 12 ans films d'animation et petit déjeuner.