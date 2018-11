Voir le monde connecté... ou débranché

ALEXANDRE RIENDEAU: DÉCONNECTÉ, SANS REGRET

Même si les séjours de «détox numérique» se multiplient, le baroudeur débranché, véritable antithèse du voyageur surconnecté, est bel et bien en voie de disparition. La prolifération des réseaux a été si effervescente qu'il nous semble presque impensable, en 2018, de survivre sans cellulaire dans la jungle mondiale. Pourtant, Alexandre Riendeau navigue toujours à l'étranger comme un poisson dans l'eau, même privé de toute palme technologique. Comment s'en sort-il? Disons qu'il a sa façon de se connecter bien à lui...

Faire ses devoirs

«La seule fois où je me suis dit que j'aurais eu besoin d'un cellulaire en voyage, c'est lors d'une panne d'électricité au Maroc, pour avoir l'option lampe de poche!», s'esclaffe ce scripteur-scénariste qui a traversé nombre de pays, et pas des plus faciles (Inde, Maroc, Japon...), sans béquille web. Pour lui, il s'agit de jouer les bonnes cartes, et surtout les cartes géographiques.

«Il faut faire ses devoirs d'avance, effectuer beaucoup de recherche avant de partir. Une fois que j'ai un semblant d'itinéraire, je m'équipe d'un Lonely Planet et je complète avec un Cartoville, que j'apporte avec moi.»

Il n'hésite pas à dresser ses propres cartes détaillées, pour les itinéraires moins évidents, comme il l'a fait cette année afin de suivre un parcours d'art urbain en Scandinavie, consigné sur des cartes Google imprimées et annotées avant le départ. «J'ai ben des papiers! confesse-t-il. Ça fait partie de mon plaisir, la courbe du voyage est importante avant, dans la préparation. Après, il y a une partie plus inconnue, mais j'y arrive toujours, j'ai l'impression d'être prêt parce que j'ai fait mes devoirs. Si tu es bien préparé, que tu as de bonnes cartes avec toi, c'est facile.»

Se connecter aux habitants

À l'heure où l'on peut s'autogéolocaliser au mètre près par GPS, était-il vraiment handicapant de se priver des Google Maps de ce monde? «Au Maroc, dans les médinas labyrinthiques, je me suis souvent fait poser la question. Oui, je me suis perdu à quelques reprises, mais je n'ai pas peur d'interpeller les gens et de leur demander le chemin, alors que la moitié des touristes avaient les yeux rivés à leur écran et manquaient plein d'affaires», expose le voyageur, qui n'hésite pas à modifier son itinéraire et à ajouter des étapes basées sur ses échanges avec les gens de l'endroit.

Idem pour le choix des restaurants et pour toutes sortes de recommandations: l'information est cueillie à la source, sur place.

«En plus, si tu es assis tout seul dans un café à l'autre bout du monde sur ton cell, tes yeux ne se promènent pas, tu n'es pas en train d'échanger un sourire avec la personne qui est au café, tu es plus fermé. Je pense que je suis plus disponible», considère-t-il.

Être plus souple

Même si le quadragénaire a commencé dernièrement à faire quelques réservations préalables, à interroger Google ou à consulter des forums, il a longtemps voyagé en se lançant à l'aventure sans préparation aucune. «Je m'arrêtais dans les pensions, je visitais la chambre pour voir si ça me plaisait. J'avais une liberté totale. Si j'avais un coup de coeur pour une ville, ça me permettait de rester plus longtemps. Effectivement, il y a un risque que tu veuilles partir tel jour et qu'il n'y ait pas de bus ce jour-là, mais bon, je suis prêt à l'assumer.»

Encore une fois, plutôt que de quérir conseil auprès de son iPhone, le voyageur débranché préfère s'adresser à la «faune» locale, prompte à infléchir ses (non-)plans et ajouter sites et étapes à son voyage. «Il faut se laisser porter, mais aussi se fier à son instinct», conclut celui qui est devenu un oiseau rare du nomadisme.