Après Chicago, ville des vents, Chicago, ville des lumières? N'en déplaise à Paris, voilà que la troisième ville en importance des États-Unis risque d'ajouter le titre de ville la plus lumineuse à ses nombreux surnoms.

Le Merchandise Mart, l'un de ses édifices les plus emblématiques, qui était d'ailleurs le plus grand du monde quand il a ouvert dans les années 30, aura droit à une démonstration d'art numérique particulièrement ambitieuse, recouvrant l'ensemble des 108 000 pi2 de sa façade.

Au moyen de pas moins de 34 puissants projecteurs produisant une luminosité totale équivalant à 1 000 000 de lumens, cette projection animée prend la forme d'une vidéo de 35 minutes, et a culminé par un spectacle pyrotechnique lors de son inauguration, le mois dernier.

L'exposition, intitulée Art on the Mart, sera reproduite pendant deux heures par soir, cinq soirs par semaine, de mars à décembre, ce qui en fera l'exposition permanente d'art numérique la plus imposante du monde.