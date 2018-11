Percé: un nouveau Géoparc admis à l'UNESCO

Qu'est-ce qu'un géoparc? Témoins clés de l'histoire de la vie sur Terre, les roches parlent. Elles racontent l'histoire de la dérive des continents, de la sédimentation, de l'érosion, de l'évolution des espèces, et plus encore. C'est lors du premier colloque international sur le patrimoine géologique et le géotourisme, en 1991, que le concept de géoparc est né pour valoriser le patrimoine géologique de sites exceptionnels. En 2001, l'UNESCO commence à travailler avec les géoparcs avant de créer le Réseau mondial des géoparcs en 2004.

À Percé, il a fallu cinq ans de démarches pour développer le géoparc qui fait désormais partie des 140 géoparcs du monde répartis dans 38 pays, dont seulement trois au Canada.

Une aventure interactive

Avant de partir à la découverte des trésors géologiques de la région, le parc permet de plonger dans l'histoire unique des roches de Percé grâce à une aventure multimédia qui se penche sur «l'érosion, cet artiste aveugle», capable de détruire et de construire des monuments naturels à couper le souffle.

Saviez-vous que le rocher Percé comptait trois arches à l'époque de Jacques Cartier? Ou encore que le fameux rocher est formé de sédiments marins qui se sont déposés au fond d'une mer tropicale, il y a 410 millions d'années? On y apprend également que la pierre rouge que l'on peut apercevoir sur le mont Sainte-Anne et l'île Bonaventure provient d'anciennes rivières éphémères, qui ont transporté des montagnes des sédiments riches en fer.

Des randonnées géologiques

Parcourir la région de Percé permet de découvrir les vestiges de cinq périodes géologiques datant de 542 à 299 millions d'années (du cambrien au carbonifère), qui ont mené à la formation du Bouclier canadien et de la péninsule gaspésienne.

Pour accéder aux 23 géosites répertoriés, le Géoparc offre 18 km de sentiers accessibles gratuitement. On peut entre autres repérer du bois fossilisé au Coin-du-Banc, un effondrement rocheux qui a donné naissance à un «trou sans fin» dans la forêt magique - énorme crevasse qui montre l'action de l'érosion sur les roches. Des belvédères permettent d'observer les phénomènes géologiques et géomorphologiques du secteur. Certains sites sont accessibles avec un véhicule motorisé et des forfaits guidés sont aussi proposés.