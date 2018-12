Confidences de voyageurs: boussoles identitaires

En fouillant dans les carnets où elle a consigné ses notes de voyage pendant plus de 10 ans, Julie Médam a tenté de ressusciter les émotions de ses rencontres et de ses expériences, qui se sont révélées être le ciment des différentes composantes de son identité. Elle en a tiré un livre, Lieux-Racines, où elle replonge en elle-même, plaçant en vis-à-vis l'ici et l'ailleurs, l'hier et le maintenant. Témoignage.

«Née en France, fermement ancrée à Montréal depuis que j'ai 12 ans, nourrie d'origines familiales diverses, j'ai toujours eu le sentiment d'osciller entre plusieurs mondes. Mon père est né dans la communauté juive italienne de Tunis, ma mère à Lyon, juste après la Seconde Guerre mondiale, ses propres parents ayant fui l'Autriche après l'Anschluss [l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne hitlérienne, en 1938]. C'était des Juifs parfaitement intégrés à la société, du tout pratiquants, et je me revendique de cette même lignée.

«Entre 17 et 28 ans, j'ai voyagé et séjourné à Cuba, au Chili, au Brésil, en Argentine, en Catalogne, en Israël. Chaque fois que je suis partie, j'ai tenu un carnet, sans avoir d'idée précise de ce que je ferais de ces notes. À 27-28 ans, j'ai voulu rassembler ces différents extraits. Je me suis enfermée pendant une semaine dans un chalet, pour repasser à travers et en tirer certains passages. Volontairement, je n'ai pas modifié l'écriture, cela faisait ressortir son évolution au fil des années. Parallèlement, j'ai écrit à propos de ces voyages, avec l'idée de m'interroger à l'aube de mes 30 ans sur leur rôle dans la construction de mon identité.

«Les vivre et grandir à travers ceux-ci m'a permis de comprendre que, finalement, porter en soi différentes cultures, expériences, religions, différents réflexes et points de vue, c'est une richesse. Au début de la vingtaine, je voyais le fait d'être un réceptacle multiple presque comme un frein pour aller vers les autres, pour me sentir pleinement québécoise. Les voyages et rencontres ont été déterminants pour faire cet exercice intérieur, pour m'apaiser et me dire que je n'étais pas la seule dans cette situation.