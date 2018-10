Volcán, un voyage numérique bouillonnant

Immersion pixellisée

Mais au-delà du contenu, c'est surtout le format de l'oeuvre qui titille l'attention. Deux possibilités s'offrent au lecteur: consulter l'histoire dans un bon vieux livre papier, publié aux éditions du Grand Élan, ou s'orienter vers la version numérique immersive pour appareils mobiles et ordinateurs. Le texte, présenté sur une double page, y est enrichi de photographies, d'animations textuelles, de vidéos, d'extraits musicaux, de cartes interactives et de petits feux d'artifice graphiques bien dosés; le tout métamorphosant la dimension de la lecture. L'artiste numérique pluridisciplinaire Isabelle Gagné, alias MissPixels, a orchestré l'ensemble pour tenter de nous immerger au plus profond de ce voyage guatémaltèque.

«L'habillage immersif de la version numérique permet au lecteur de se plonger dans l'histoire, dans les lieux visités, mais aussi dans la tête du personnage. C'est une manière de redéfinir le livre non pas simplement en le transposant sur un support numérique, mais bien en le réinventant par rapport aux possibilités des appareils mobiles», avance Ugo Monticone, dont il ne s'agit pas de la première aventure sur les terres du roman numérique, après avoir publié en 2015 un premier ouvrage immersif sur tablette, Le vendeur de goyaves.

Version papier: Volcán, éditions du Grand Élan, 218 pages, 19,95 $. Version numérique à 10 $.