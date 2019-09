Un immense parc d’attractions couvert, décoré des répliques des plus belles curiosités du monde, en construction à Moscou, s’apprête à défier les caprices de la météo russe.

(Moscou) Les derniers rayons de soleil caressent les murs tout neufs du Colisée à travers une gigantesque coupole vitrée : un immense parc d’attractions couvert, décoré des répliques des plus belles curiosités du monde, en construction à Moscou, s’apprête à défier les caprices de la météo russe.

Sur 300 000 mètres carrés, le parc baptisé « Île des Rêves » doit ouvrir d’ici la fin de l’année sur les rives de la Moskova dans le sud de la capitale russe.

En Russie, où l’hiver est particulièrement sévère et l’automne est souvent pluvieux, le parc ambitionne d’offrir à ses visiteurs « du bon temps 12 mois par an ».

« Ce sont bien sûr les conditions météorologiques qui ont influencé notre décision de construire un parc couvert », explique à l’AFP Amiran Moutsoïev, le président du conseil d’administration de la société « Île des Rêves ».

« Mais nous voulions que les gens aient le sentiment de se promener dans une vraie ville, pas dans un centre commercial », assure-t-il.

Ce projet d’un coût d’environ un milliard de dollars est conçu par cette société privée avec le soutien de la mairie.

Ce sont ses sept coupoles vitrées, dont la plus grande est d’une surface de 8600 mètres carrés et d’une hauteur de 35 mètres, qui sont censées donner cette impression aux visiteurs de la zone de promenade du parc.

Dotée de « rues » d’une largeur d’environ 20 mètres et de « trottoirs » de quatre mètres, cette zone — encore parsemée d’échafaudages — comprendra des boutiques, des restaurants, un cinéma et une salle de concert, ainsi que des répliques de bâtiments et monuments célèbres comme la Casa Batlló de Gaudí à Barcelone.

Gratuite et ouverte à tous, elle mènera à l’aire de jeux, elle payante, qui proposera 27 attractions pour tous les âges et réunira des personnages de dessins animés comme La Reine des Neiges, Les Schtroumpfs ou encore Les Tortues Ninja.

Le parc, censé être ouvert de 10 h à minuit après son inauguration, compte accueillir quotidiennement quelque 50 000 visiteurs.