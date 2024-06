Avec un terroir qui s’étire de Nantes à Sancerre, le long du fleuve dont elle tire son nom, la vallée de la Loire offre un éventail de produits culinaires qui ont de quoi séduire les fins palais.

Le Val de Loire est la région de France qui regroupe le plus grand nombre d’appellations, tant sur les fromages que sur les vins. Surnommée le Jardin de la France en raison de ses terres fertiles et de ses sols hétérogènes qui favorisent un potager bien portant, elle produit une pluralité de vins pour laquelle elle est renommée et quelques spécialités agricoles que l’on tente aujourd’hui de ressusciter.

Avec cinq appellations d’origine protégée (AOP) sur les 15 de France et 550 producteurs, la région est aussi le royaume du fromage de chèvre. On en profitera pour déguster un Crottin de Chavignol, un Sainte-Maure-de-Touraine ou un Valençay, accompagné d’un verre de blanc de la même appellation, et découvrir les nombreuses spécialités culinaires du Val de Loire, dont la tarte tatin, les rillettes de Tours ou la truffe noire de Touraine.

Tours est surnommé la Cité de la gastronomie. On n’aura aucune difficulté à y trouver une table intéressante. C’est d’ailleurs dans cette ville qu’est né le « repas gastronomique des Français » classé au patrimoine mondial. Certains chefs se font un plaisir de le faire partager à travers des ateliers culinaires, comme à la Botte d’asperges, à Contres. On se rendra également à Blois pour goûter la cuisine exceptionnelle du chef Christophe Hay, double étoilé Michelin, qui entretient une relation étroite avec les artisans du coin.

Où dormir et où manger

Le Bois des Chambres

Situé sur le Domaine de Chaumont-sur-Loire, le Bois des Chambres est classé par le National Geographic au deuxième rang des meilleurs hôtels écologiques du monde. Son restaurant gastronomique, Le Grand Chaume, présente une cuisine fine et savoureuse dans un décor inusité.

Le Sanglier Hirsute

Dans le petit village de Mizières-en-Brennes, au pays des rillettes, Valérie Boisson ose proposer une cuisine entièrement végétale, locale et « durablement gourmande ». La maison est également un gîte intime de quatre chambres (avec salles de bains partagées ou non). On s’y attardera lors d’une visite au parc national de Brenne ou pour assister à l’un de ses ateliers culinaires.

Labe Hôtel

C’est l’endroit où l’on voudra se poser en sortant de la gare qui est juste en face, pour découvrir la ville de Tours. Dans un décor éclectique et coloré, l’endroit propose différentes grandeurs de chambres, dont des « shoebox » pour les voyageurs en solo.

L’Hôtel du Cygne

Situé près des deux grands théâtres de Tours, dans un quartier central et tranquille de la ville, l’Hôtel du Cygne est à conserver parmi les bonnes adresses de son carnet de voyage. Intime et chaleureux, on s’y sent un peu comme à la maison. L’endroit est étroit, en hauteur, et sans ascenseur. Mais les charmants propriétaires se feront un plaisir de monter vos valises et de se faire des muscles à votre place !

La Maison des Halles

Située en face du marché intérieur Les Halles de Tours, La Maison des Halles est un restaurant familial à l’ambiance décontractée, où le menu affiche autant un burger de luzerne que des rognons et un os à moelle. On saisira l’occasion de goûter les saveurs régionales avec une copieuse beuchelle à la tourangelle, un plat d’abats crémeux aux noisettes et aux champignons, accompagnée d’un vin de la Loire.

Le Domaine de Poulaines

Dans un désir de voir grandir ses enfants dans un environnement sain, Valérie Esnault a quitté la grande ville pour un manoir en Loire qu’elle restaure et bichonne depuis plus de 30 ans avec une attention particulière pour son parc boisé de 25 hectares. Elle y a créé différents jardins qui sont ouverts au public. On peut profiter de cet environnement exceptionnel en séjournant dans le manoir Renaissance qui compte quelques chambres d’hôtes, ou alors dans l’une des deux maisons de campagne luxueusement aménagées.

