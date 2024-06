Bien sûr, il y a les châteaux. La vallée de la Loire a été le repaire de la noblesse française à partir du Xe siècle et en compte des centaines, dont les plus connus font rêver les voyageurs des quatre coins du monde : Chambord, Chenonceau, Blois, Azay-le-Rideau… Mais au-delà de ces évidences, on y trouve une gastronomie bien branchée sur son temps et des espaces verdoyants qui témoignent de l’art de vivre à la française.

Le Val de Loire est en effervescence, observe Pauline Bernard, directrice d’exploitation en milieu hôtelier. « On constate un regain d’intérêt pour la région, surtout depuis la pandémie, où on a vu arriver une clientèle parisienne qui souhaitait échapper à la ville, tout en restant à proximité. » Avec le prix des maisons qui demeure accessible, alors qu’il a grimpé en flèche ailleurs, la région attire également de jeunes familles à l’affût d’un milieu de vie authentique, mais animé.

Située au cœur de la France, à moins de 200 kilomètres de Paris et à quatre heures de Lyon, la Vallée est un bouillon de culture étalé le long de la Loire, le fleuve dont elle tire son nom. Elle prend sa source dans plus de 1000 ans d’histoire forgée essentiellement durant la Renaissance. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, celle qu’on a surnommée la « Vallée des rois » s’est avérée jadis un lieu idyllique pour faire rayonner le royaume et en conserve aujourd’hui tout le panache.

La région compte près de 300 châteaux qui se concentrent surtout dans le Centre-Val de Loire. Du lot, une centaine sont ouverts au public.

Face à cette densité de monuments à visiter, la stratégie est souvent de choisir les plus connus – plusieurs ont d’ailleurs été rénovés à coups de millions ces dernières années. D’autres, moins populaires, méritent cependant qu’on en découvre les charmes et secrets.

Mais une autre approche, et celle qu’on a privilégiée, est de les sélectionner pour leur côté jardin, car l’opulence de ces lieux d’exception s’affiche tant à l’extérieur que dans leurs bâtiments. La région compte plus d’une centaine de jardins ouverts au public qui offrent souvent des visites guidées. Plusieurs ont conservé un aspect historique, d’autres cultivent un style contemporain : la majorité d’entre eux sont des trésors de paysagement et d’horticulture.

Côté gourmand, le terroir y est riche et les bonnes tables, faciles à trouver. En plus de sillonner les coteaux du fleuve et de s’attarder dans ses villes et villages, on étendra le périmètre de découvertes au sud de la vallée, dans le Berry, pour sortir des sentiers battus. La campagne y abrite quelques joyaux, dont des petits châteaux privés, un grand parc national, des vignobles aux noms évocateurs et des espaces naturels luxuriants.

Ce voyage a été organisé en collaboration avec Atout France. Une partie des frais de ce voyage a été payée par le Comité régional du Tourisme de Val de Loire et Air Canada, qui n’ont exercé aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.

