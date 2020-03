Ce devait être l’un des événements les plus importants (sinon LE plus spectaculaire) de la programmation proposée ce printemps par Galway, nommée capitale culturelle européenne 2020 : l’illumination des montagnes de Connemara dans ce qui est qualifié, par les organisateurs, de « plus grande œuvre artistique en lumières jamais créée ».

Violaine Ballivy

La Presse

L’artiste Kari Kola, spécialiste des installations du genre, a dispersé 2000 lumières dans un territoire de 5 km2 pour un spectacle qui devait être présenté du 14 au 17 mars, mais qui n’a jamais eu lieu, la faute à la COVID-19 et aux mesures d’isolement.

Qu’à cela ne tienne, une version écourtée du spectacle a été produite et est désormais présentée dans une vidéo diffusée sur le site de la ville de Galway. À défaut de randonner en Irlande, regardez à tout le moins ses montagnes s’illuminer ici.

« Je suis vraiment déçu que la présentation publique ait dû être annulée, a commenté Kari Kola. Mais j’espère que cette version digitale montrera bien comment nous avons joué avec les échelles pour créer un effet surprenant, que personne n’attendait. »

