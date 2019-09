Qui connaît Paris sait que l’âme ancienne, romantique et fougueuse de la Ville Lumière vibre dans ses hôtels de charme nichés au cœur de la vie quotidienne. Voici une sélection de six hôtels qui témoignent de l’incomparable bigarrure des quartiers parisiens et de leurs siècles d’histoire. Ils ont en commun leurs emplacements exceptionnels, leurs prix abordables, leurs cachets singuliers et leur volupté discrète, mais inoubliable.

Hôtel Chopin

On dit de cet hôtel construit en 1846 qu’il est le plus ancien de Paris, et il offre en effet un charme suranné unique.

Situées au cœur du passage Jouffroy et de son époustouflante verrière, exactement à côté du musée Grévin, les 18 chambres donnent sur les toits d’ardoise qui font la signature de Paris.

Couloirs à coudes, murs tapissés, copieux petits-déjeuners maison en font un repère de calme au cœur d’un des quartiers les plus animés de la capitale, à 10 minutes à pied de l’Opéra et de la Bourse.

Et pourquoi Chopin ? Parce qu’il habitait la rue adjacente et que, murmure-t-on, George Sand et lui y cachaient leurs amours naissantes. Irrésistiblement romantique.

46, passage Jouffroy, 17e arrondissement

Hôtel Grand Amour

PHOTO ANA APOSTOLSKA, COLLABORATION SPÉCIALE L’hôtel Grand Amour est notamment réputé pour l’excellence de son restaurant.

Délicieusement décalé, divinement décoré d’une collection Art déco, de photographies coquines ainsi que de livres et de meubles chinés chez les antiquaires au fil des ans, l’hôtel Grand Amour a vite acquis une réputation d’originalité et de goût, mais aussi de discrétion.

Situé au cœur d’un quartier branché et multiethnique entre la gare du Nord et le canal Saint-Martin, l’hôtel compte 42 chambres uniques (ainsi qu’un appartement complet), un restaurant réputé et un jardin intérieur, véritable havre de paix rempli de fleurs et d’oiseaux.

Un vrai nid d’amour qui accueille aussi les célibataires et les familles.

18, rue de la Fidélité, 10e arrondissement

Hôtel OFF Paris Seine

PHOTO ANA APOSTOLSKA, COLLABORATION SPÉCIALE L’OFF Paris Seine est le premier hôtel flottant de France.

Sans la Seine, Paris ne serait pas Paris. Ouvert depuis juin 2016, l’OFF Paris Seine est le premier hôtel flottant de France.

Un endroit vraiment à part, pour vivre une aventure urbaine unique à l’abri de la trépidante capitale. Bâti sur une péniche-catamaran, l’hôtel compte 48 chambres-cabines dans une remarquable architecture contemporaine faite de matériaux recyclables.

Piscine à débordement et croisières écolos réservées aux clients, mais bar ouvert à tous à partir de 17 h ainsi que soirées DJ le week-end.

Amarré rive gauche au pied de la gare d’Austerlitz et du jardin des Plantes, à côté de l’Institut du monde arabe et de la Cité de la mode et du design, en face des îles Saint-Louis et de la Cité. Pour se laisser bercer par la Seine.

86, quai d’Austerlitz, 13e arrondissement

Maison Souquet



PHOTO ANA APOSTOLSKA, COLLABORATION SPÉCIALE Ancienne maison close, la Maison Souquet offre un refuge luxueux fidèle à son style originel Belle Époque.

« Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre ; […] les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale… »

Ces célèbres vers de Baudelaire ont dû inspirer la sublime reconversion de cette ancienne maison close dont la lanterne rouge caractéristique demeure à l’entrée.

Située au pied de Montmartre, à deux pas du Moulin Rouge et du quartier Blanche, devenu branché, elle offre un refuge luxueux fidèle à son style originel Belle Époque.

Vingt chambres coquines, avec langueur et prestige, car c’est aussi ça, Paris.

10, rue de Bruxelles, 9e arrondissement

Hôtel Michelet Odéon



PHOTO ANA APOSTOLSKA, COLLABORATION SPÉCIALE Simple et discret, l’hôtel Michelet Odéon offre une vue imprenable sur la place de l’Odéon.

Depuis plusieurs décennies, ce petit hôtel simple et discret possède ses aficionados.

Des chambres sobres et claires, aux plafonds hauts, avec vue imprenable sur la place de l’Odéon, en face du théâtre, à 50 m du jardin du Luxembourg à 100 m du boulevard Saint-Germain et du célèbre restaurant Procope, à 5 min du boulevard Saint-Michel, de la Sorbonne, du Musée de Cluny et du Panthéon.

Pour être au centre de Paris à prix doux.

6, place de l’Odéon, 6e arrondissement

Hôtel Le Pratic



PHOTO ANA APOSTOLSKA, COLLABORATION SPÉCIALE L’hôtel Le Pratic est situé au cœur du quartier du Marais.

Ayant reçu l’immeuble en héritage, le propriétaire de ce délicieux petit hôtel situé au cœur du quartier du Marais a su en tirer le meilleur.

Les maisons sont exiguës, avec poutres, pierres apparentes et plafonds hauts, dans ce quartier qui est l’un des plus anciens de Paris.

Ici, tout l’espace est exploité et pratique. L’hôtel compte 20 chambres jolies et sobres, sans ascenseur, mais a une situation rêvée : donnant sur la coquette place Sainte-Catherine, juste à côté du musée Picasso, de la place des Vosges, de la Maison de Victor Hugo, des Archives nationales, mais aussi de la Bastille et de ses bars, restos, salles de spectacles branchées ainsi que des quais de Seine qui mènent à l’île Saint-Louis.

9, rue d’Ormesson, 4e arrondissement

