(Madrid) L’Espagne, quatrième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, a ordonné la fermeture de tous les hôtels sur son territoire, une mesure publiée jeudi dans le bulletin officiel de l’État (BOE).

Agence France-Presse

Cette mesure implique « la suspension de l’ouverture au public de tous les hôtels et logements similaires, logements touristiques et autres logements pour des séjours courts […] implantés sur le territoire national », peut-on lire dans le BOE.

À compter de jeudi, les hôtels en Espagne, la deuxième destination touristique au niveau mondial, devront donc fermer pour sept jours ouvrables afin de freiner la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus dans le pays.

Seuls resteront ouverts les établissements de séjour longue durée, à condition qu’ils aient les infrastructures nécessaires pour que leurs occupants puissent y respecter le confinement quasi total imposé actuellement dans tout le pays.

L’Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par l’épidémie de coronavirus, et le quatrième au niveau mondial, avec 767 décès et 17 147 contaminations.

Le gouvernement a décrété samedi l’état d’urgence, mettant en place des mesures draconiennes pour maintenir la population confinée.