(Paris) « On nous a annoncé 15 millions de visiteurs à Paris, mais où sont-ils ? » Au terme de la première semaine des Jeux, si certains tirent leur épingle du jeu, beaucoup de professionnels du tourisme sont déçus par l’affluence, en particulier les restaurateurs.

Séverine ROUBY Agence France-Presse

« D’habitude, on passe notre temps à refuser du monde, là il y a de la place. On a une super programmation musicale, je suis prêt, mais il n’y a pas de touristes », regrette Arnaud Seite, qui gère trois péniches festives amarrées le long de la Seine.

Julia Sedefdjian, cheffe du restaurant étoilé Baieta dans le Ve arrondissement, se sent « flouée » : « on a le sentiment d’être exclu d’une fête qui aurait dû être belle pour tout le monde, alors qu’on a joué le jeu et fait le pari de rester ouvert tout l’été, en embauchant du personnel ».

La cheffe évalue sa perte d’activité à plus de 30 % sur le mois de juillet, dit-elle à l’AFP jeudi.

Pourtant, les arrivées touristiques dans la capitale sont en hausse par rapport à l’année dernière : 650 000 du 24 au 27 juillet, soit une progression de +17,3 % pour les visiteurs français et de +14,8 % pour les étrangers, selon l’Office du tourisme de Paris.

« Les arrivées aériennes internationales entre le 24 juillet et le 11 août devraient augmenter de “8 %, la demande est forte de la part de certains marchés clés comme la Chine (109 %), le Japon ( 42 %), l’Allemagne ( 29 %) et les États-Unis ( 25 %) », abonde Olivier Ponti de chez Forwardkeys, société d’analyses de données touristiques.

Côté hôtels, le taux d’occupation attendu à Paris pour le premier week-end d’août est estimé à près de 90 %.

Sur toute la période des Jeux, il est un peu plus bas, à 82 %, et il fléchit à 45 % dès le 12 août pour remonter à 54 % pour les paralympiques, détaille la première organisation du secteur, l’Umih.

Zones destinées aux amateurs

« Après les grosses difficultés de juin et des premières semaines de juillet, le mois de septembre nous inquiète. Sur l’été, on risque d’être au mieux à l’équilibre par rapport à l’an dernier », indique à l’AFP Olivier Cohn, directeur général de France de Best Western.

« Les JO ont fait fuir la clientèle habituelle avec des prix trop élevés et la communication anxiogène. Il y a 2 millions de touristes étrangers qui ont fait fuir les 3 millions de touristes habituels », résume Didier Arino directeur général du cabinet Protourisme.

Selon lui, le haut de gamme s’en tire bien, mais c’est plus compliqué pour l’hôtellerie de gamme moyenne en raison de prix trop élevés.

Les professionnels ont d’ailleurs ajusté leur prix qui sont aujourd’hui à peine plus élevés en moyenne que l’an dernier : 218 euros par nuitée dans Paris et sa région.

Hôteliers, restaurateurs, cafetiers et commerçants comptent désormais sur la « cérémonie d’ouverture réussie » pour « un retour de fréquentation : l’ambiance est à la fête, les transports en commun circulent parfaitement, malgré les saturations annoncées », écrivent les principales fédérations professionnelles dans un communiqué.

Elles invitent les visiteurs « à explorer la capitale autrement qu’à travers les sites olympiques ».

À Disneyland Paris, habituellement très fréquenté l’été, l’application du parc indique des temps d’attente bien inférieurs à d’habitude dans les différentes attractions.

Les taxis ont fait part de leur « grande déception » et demandé jeudi via leur syndicat au gouvernement à ce que leur baisse d’activité soit compensée.

« Les visiteurs sont là où se font les Jeux, notamment autour des grandes fan zones et des sites de compétitions olympiques », souligne l’Office du tourisme, notamment dans le 19e, qui accueille le Club France ou en Seine–Saint-Denis.

C’est l’occasion de présenter « un visage et une image de la Seine–Saint-Denis rassemblée loin des caricatures », s’est réjoui le président de ce département défavorisé lors d’une visioconférence mercredi, précisant que 50 000 personnes avaient profité des activités et concerts proposés au parc de La Courneuve pour les Jeux.

Autres « gagnants » de ces jeux en termes de fréquentation, les lieux d’hospitalité gérés par des pays ou par On Location, partenaire de l’organisation des jeux qui vend des forfaits billets et accès à des lieux festifs.

Le groupe américain, qui attend plus de 10 000 invités par jour sur ses 130 lieux d’hospitalités, affiche complet dans certains endroits comme Le Palais de Tokyo.