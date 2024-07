Les autorités ont fermé la célèbre Acropole d’Athènes, la plus grande attraction culturelle du pays, de midi à 17 heures, tandis que les municipalités mettaient à la disposition du public des espaces intérieurs climatisés.

(Athens) Le ministère grec de la Culture a ordonné la fermeture de l’Acropole pendant plusieurs heures en milieu de journée mercredi. Les autorités ont aussi mis en garde contre des conditions extrêmes dans une grande partie du pays, alors que le sud de l’Europe souffre d’une vague de chaleur qui a fait grimper les températures en flèche.

Elena Becatoros et Srdjan Nedeljkovic Associated Press

Les météorologues ont expliqué que l’air chaud en provenance d’Afrique devrait continuer à balayer la Grèce pendant plusieurs jours et au moins jusqu’à dimanche, la vague de chaleur atteindra son apogée mercredi et jeudi, lorsque les températures devraient toucher 43 degrés Celsius.

Les touristes qui souhaitaient visiter le temple du Parthénon, au sommet de l’Acropole, ont fait la queue tôt le matin pour échapper au pire de la chaleur, tandis que la Croix-Rouge distribuait des bouteilles d’eau réfrigérée et des brochures d’information aux personnes qui faisaient la queue.

PHOTO ARIS OIKONOMOU, AGENCE FRANCE-PRESSE La Croix-Rouge distribuait des bouteilles d’eau réfrigérée et des brochures d’information aux touristes.

En Albanie, la chaleur a conduit le gouvernement à réorganiser les horaires de travail des fonctionnaires, ce qui a permis à certains d’entre eux de travailler à domicile. Dans l’Italie voisine, les autorités ont ajouté Palerme, en Sicile, à la liste des 13 villes faisant l’objet d’un avertissement de fortes chaleurs, alors que toute la péninsule italienne est frappée par la même vague de chaleur. La liste devrait passer à 14 jeudi, lorsque la ville de Bolzano, dans le nord du pays, devrait s’y ajouter.

À Vérone, où les températures avoisinent les 35 °C, les arroseurs du parc public ont été utilisés pour asperger les passants en fin d’après-midi, et les touristes ont été invités à utiliser les fontaines publiques. Des dépliants recommandaient aux personnes âgées de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et une ligne téléphonique d’urgence a été mise en place 24 heures sur 24 pour les cas d’urgence, ont rapporté les médias locaux.

Les conditions chaudes et sèches ont également attisé les incendies de forêt. Les pompiers et les avions qui larguent de l’eau luttent contre plusieurs incendies en Grèce, dont un important dans une forêt de pins à Corinthe, dans le sud du pays.

De l’autre côté de la frontière nord, en Macédoine du Nord, les autorités s’efforcent de maîtriser des dizaines d’incendies qui se sont déclarés au cours des dernières 24 heures, l’un d’entre eux s’étendant sur près de 30 kilomètres. Des avions de lutte contre les incendies de Serbie, du Monténégro, de Croatie, de Roumanie et de Turquie ont répondu à l’appel à l’aide lancé par le pays.

Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence pour un mois à l’échelle nationale afin de réduire le risque d’incendies de forêt, avec des mesures telles que l’interdiction d’accès aux zones forestières.